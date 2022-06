Melker Pilger Schuberth: Schweiz liegt hinter ihm, Frankreich vor ihm

Werbung

Die jüngsten Feiertage verursachten bei Heinz Schuberth kurzzeitig Sorgenfalten auf der Stirn. Denn der Pilger aus Melk war in der Nähe von Genf auf der Suche nach einem Schlafplatz. „Das gestaltete sich schwierig – alles ausgebucht!“, berichtet er.

Foto: privat

Seit dem 9. April ist Schuberth zu Fuß in Richtung Südfrankreich unterwegs. Sein geografisches Ziel ist Lourdes – und sein karitatives ist es, im Rahmen seiner Pilgerreise so viel Geld wie möglich für das Sozialprojekt des Stifts Melk in Burkina Faso zu sammeln. Nachdem er quer durch Österreich marschierte, hat der 80-Jährige (!) auch schon die Schweiz hinter sich gelassen. Zwischenzeitliche Zahn- oder Kreuzschmerzen konnten den Melker bisher nicht stoppen. Und so auch nicht die schwierige Unterkunftssuche in Frankreich aufgrund der Feier- und Fenstertage.

„Ich ging einfach in einen schönen Garten, wo ein älteres Paar zu Abend speiste. Ich fragte, ob sie nicht ein Bett für eine Nacht für mich hätten. Daraus wurde eine nette Plauderei – und die Einladung zum Abendessen und zum Bleiben. Es war ein sehr schönes Erlebnis“, erzählt er. Während seine Gattin Elfriede ihn durch die Schweiz begleitete, ist er derzeit alleine in Frankreich unterwegs. Wobei: „Ich wandere jetzt in Begleitung der Rhön und den guten Weinen der Region. Das Wetter ist super und mein Wanderwille ungebrochen.“

