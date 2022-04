Bezirk Melk: Reisen ins Ausland boomen

Werbung

Egal ob Griechenland oder Kroatien, mit Bus, Flugzeug oder Auto – im Jahr 2022 steht das Reisen bei vielen wieder im Terminkalender.

Barbara Mitterbauer, Geschäftsleitung von Mitterbauer Reisen in Ybbs, merkt, im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren, einen Aufwärtstrend: „Die Lust der Menschen zu verreisen ist wieder da“, freut sie sich. Gleiches schildert auch Reisebüromitarbeiterin Jacqueline Raab von Zwölfer Reisen in Melk: „Wir können uns nicht beklagen.“ Auch Simon Edtbrustner, Geschäftsführer von Edtbrustner Reisen, erzählt von positiven Entwicklungen der Buchungslage.

Die Reiseziele könnten dabei nicht unterschiedlicher sein: „Es gibt quasi keine Reiseanfrage, die uns momentan nicht erreicht“, erklärt Mitterbauer. Griechenland sei jedoch der absolute Urlaubshit für Familien. Klassische Ziele wie Mallorca stehen ebenso hoch im Kurs. Mitterbauer verzeichnet auch einige Fernreisen etwa in die USA oder auf die Malediven, diese waren in den vergangenen Jahre Pandemie-bedingt kaum möglich: „Viele holen das jetzt nach“, sagt sie. In Sachen Autoreisen ist Kroatien besonders beliebt. Auch bei Zwölfer Reisen ist der klassische Cluburlaub in Griechenland und Spanien die Nummer Eins, erklärt Raab. Busreisen nach Italien und Kroatien verzeichnen ebenso ein Plus. Dass Griechenland boomt, weiß auch Edtbrustner, der aber die Balearen und Portugal als Topziele ergänzt. Vor einigen Jahren galt auch Bulgarien als beliebt, Reisen in den Osten werden nun aber vermieden: „Dies hat sicher etwas mit der Ukraine-Krise zu tun“, erklärt er. Die beliebte Nordkap-Reise des Busunternehmens kann dieses Jahr ebenso wieder stattfinden.

Österreichreisen dieses Jahr eher Minderheit

In den vergangenen zwei Jahren etablierte sich Österreich als beliebte Alternative für Reisende. Auch heuer bleiben viele Menschen in der Heimat, die überwiegende Mehrheit aber zieht es nach der Corona-Pause aber wieder ins Ausland, bestätigt Mitterbauer. Busreisen finden ebenfalls wieder vermehrt nach Italien und die Schweiz statt. Raab beschreibt ähnliches Bild: „Zwei Jahre Österreich waren schön, jedoch ruft jetzt das Meer.“

Reisebüros, deren Leistungen zuletzt häufig durch Onlineplattformen ersetzt wurden, werden laut Mitterbauer wieder öfter aufgesucht. „Zu Beginn der Pandemie gab es Stornierungsprobleme“, erklärt sie den Grund. Reisebüros seien hier eine Stütze. „Die Kunden lernen, die persönliche Beratung wieder zu schätzen“, erzählt auch Raab. Die unsicheren Bedingungen im Internet seien Anlass gewesen, die Planung wieder in die Hände der Experten zu legen. Umsatztechnisch gäbe es laut Edtbrustner aber noch Aufholbedarf.

