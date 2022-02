Naturnahes Flussbett als Ziel in der Region Ybbs

Der Mündungsbereich der Ybbs zur Donau wird für Fische geöffnet. Die Mündung der Ybbs in die Donau stellt für die Donaufische den Eingang zur unteren Ybbs dar und gerade im Frühjahr wandern die Fische hier in großer Stückzahl zum Laichen an diese Stelle. Aktuell ist der Mündungsabschnitt der Ybbs aber geradlinig reguliert, für Fische ist das ein Hindernis: Sie meiden das seichte und strukturlose Flussbett.

Bereits im Jahr 2015 wurde im Zuge eines LIFE-Projektes am rechten Ufer ein Nebenarmsystem angelegt. Aufgrund eines Ländenrechtes konnte der unmittelbare Mündungsbereich damals aber nicht umgestaltet werden. Durch den Entfall des Ländenrechtes kann die NÖ Bundeswasserbauverwaltung jetzt ein naturnahes, rund ein Kilometer langes Flussbett von der Donau bis zur Landesstraßenbrücke errichten. Dieses soll nicht nur den Fischen eine uneingeschränkte Einwanderung ermöglichen, sondern künftig auch einen vielfältigen Lebensraum bieten. Dafür wird auch die Mündung um rund 70 Meter flussab verschwenkt. Auf den neu geschütteten Schotterbänken soll sich ein dynamischer und artenreicher Auwald entwickeln.

Die dafür erforderlichen Schlägerungen beginnen noch in diesem Jahr. Der Bau selbst startet im Juli 2022 nach der Laichzeit der Fische und soll Ende 2023 abgeschlossen sein.

Im Anschluss soll der zweite Bauabschnitt, der bis zum flussabwärtigen Ende der Unterwassereintiefung des Kraftwerks Kemmelbach reicht, fortgesetzt werden. Damit können Fische bis über den Stauraum des Kraftwerks die Ybbs aufwärts wandern. Die Bundeswasserbauverwaltung in NÖ hat zudem schon mit der Planung der Revitalisierung der flussaufwärts liegenden Abschnitte begonnen.

Gestaltung orientiert sich an naturnahen Abschnitten

Die Gestaltung des Revitalisierungsbereiches orientiert sich an naturnahen Abschnitten der Ybbs. Dadurch entsteht ein naturnahes Flussbett mit begleitender Auenzone, das sowohl gewässertypischen Lebensraum für die aquatische und terrestrische Fauna als auch die Vegetation bietet.

Aufgrund der intensiven Vernetzung mit der Donau ist mit einem sehr raschen Reagieren der Fischbestände auf die Umsetzung der Maßnahmen zu rechnen. Dadurch ist von einer schnellen Verbesserung der Fischbestände sowohl im Unterlauf der Ybbs, aber auch von wesentlichen positiven Effekten in der angrenzenden Donau auszugehen. Die Ybbser Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ) freut sich über die Aufwertung der Ybbsflusslandschaft: „Ein naturnahes Flussbett mit gewässertypischem Lebensraum ist eine enorme Aufwertung.“

