Traditionshaus in Persenbeug-Gottsdorf sucht Gastwirt

Der Traditionsbetrieb „Zum Kirchenwirt“ - der von den Vorbesitzern aus Altersgründen nicht weitergeführt wurde - ist von der neuen Besitzerin Caroline Aumüller-König aufwendig saniert worden.

Die Liegenschaft befindet sich direkt am Donauradweg und an der Donau. Die im Obergeschoss befindlichen vier Ferien-Appartements - mit 24 Stunden Zutrittsmöglichkeit und einem Pool im Innenhof - waren bereits im Vorjahr fertiggestellt und sind gut gebucht. Diese werden jedoch von der Eigentümerin selbst verwaltet. Auch das Gasthaus wurde einer Komplettsanierung unterzogen. „Neben neuer Küche und Toilett-Anlagen wurde auch der Gastraum neu gestaltet, ohne jedoch den Charme des ursprünglichen Hauses zu zerstören“, berichtet Aumüller-König. In den Sommermonaten ist auch ein großzügiger Gastgarten mit rund 70 Sitzplätzen nutzbar.

Nun wird dringend ein neuer Pächter für das alteingesessene Gasthaus gesucht. Der zukünftige Wirt sollte vorzugsweise traditionelle, österreichische Küche anbieten. „Es gibt bereits Gespräche mit möglichen Interessenten, aber man kann sich gerne noch melden“, erklärt die Eigentümerin. Eine Übernahme durch den Pächter könnte ab sofort erfolgen, da auch eine gültige Betriebsanlagengenehmigung für die Liegenschaft vorliegt.

Aumüller-König betonte, dass „die bald beginnende Saison für Radfahrer sicher ein idealer Startzeitpunkt wäre“.

