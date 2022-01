Neues Gesicht für Alte Post in Melk

Seit Jahren wird über die Renovierung der Alten Post mitten im historischen Melker Zentrum diskutiert. Das Haus in unmittelbarer Nähe zum Melker Hauptplatz wurde bereits im 18. Jahrhundert von Josef von Fürnberg erbaut und zunächst als Postgebäude genutzt. Aktuell wird es für Veranstaltungen, Gemeinderatssitzungen, aber auch für Maßnahmen im Bezug auf die Covid-Pandemie genutzt. Größtes Problem dabei ist die fehlende Barrierefreiheit des Hauses, wodurch es für Veranstaltungen nur eingeschränkt genutzt werden kann.

Bereits im Frühjahr 2021 erinnerten die Melker Grünen abermals daran, dass der Melker Stadtsaal in der Alten Post „ein großes, ungenutztes Asset“ in der Stadt sei. „Das Interesse an den Räumlichkeiten ist groß, eine Attraktivierung wäre eine große Chance für Melk“, sagte damals Grünen-Gemeinderat Gabriel Kammerer.

Leader-Förderprojekt bereits beantragt

Zur Vorbereitung der Sanierungsmaßnahmen der Alten Post wurde im vergangenen Frühjahr bereits bei der Leaderregion in Zusammenarbeit mit dem Verein Weltkulturerbe Wachau ein Förderprojekt beantragt.

Noch ein Jahr zuvor wurde im 2020 beschlossenen Konsolidierungspaket festgehalten, dass der historische Stadtsaal als Sacheinlage in die MEKIV eingebracht wird. Vonseiten der Stadtgemeinde Melk heißt es auf NÖN-Anfrage, dass von der MEKIV ein Sanierungskonzept erarbeitet werden wird, dessen Ziel es sein soll, die Möglichkeit zur Vermietung des Stadtsaals durch Revitalisierung und Barrierefreiheit gezielt zu vereinfachen.

Damit komme die Stadtgemeinde Melk daneben auch ihrer Aufgabe nach, historische Gebäude zu bewahren und zu revitalisieren. Im Rahmen des angesprochenen Leaderprojektes wurde mit Ablauf des Jahres 2021 auch die Machbarkeitsstudie zur Umnutzung des alten Postmeisterhauses in ein Veranstaltungs- und Kongresszentrum abgeschlossen. Diese Studie ist positiv ausgefallen: Eine entsprechende Nutzung nach einer Generalsanierung des historischen Objektes ist möglich, derzeit wird aber noch an einem Finanzierungskonzept gearbeitet.

