Texingtal: „Puzzlearbeit“ an der 130 Jahre alten Friedhofsmauer

Der Zahn der Zeit hat an der Friedhofsmauer von St. Gotthard genagt. Kein Wunder, hat die immerhin schon 130 Jahre auf dem Gemäuer. Aufgrund von Witterungseinflüssen mussten Teile der alten Mauer abgetragen werden. Pfarrgemeinderäte und Pfarrkirchenräte legten also wacker und geschickt Hand an, damit das Werk gelingen kann. Ein solides Betonfundament wurde geschaffen. Darauf wurde anschließend in „Puzzlearbeit“ Stein auf Stein aufgerichtet. Ein schweres Unterfangen im wahrsten Sinne des Wortes: Die Steine bringen zum Teil 70 Kilo auf die Waage.