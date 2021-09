"Hilfe, da ist eine Schlange in meinem Auto!" Während der Gemeindeveranstaltung rund um den Arztwechsel samt Spatenstich für das neue Gesundheitszentrum in Dunkelsteinerwald bekam die Feuerwehr Gansbach-Kicking einen ungewöhnlichen Anruf.

Eine Frau entdeckte eine Schlange in ihrem Auto, die Florianis begaben sich kurzerhand auf Reptilienjagd.

Ein gar nicht so leichtes Unterfangen, wie sich herausstellen sollte. Erst als sie den Wagen mittels Hebebühne anhoben, fanden sie das Tier. Laut einem Reptilien-Experten handelte es sich bei der Schlange um eine Äskulapnatter - sie wurde an einem geeigneten Ort wieder in die Freiheit entlassen.