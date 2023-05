Verjüngungskur für die alten Schätze der Melker Stiftsbibliothek

„Hier sieht man‘s ganz deutlich“, sagt Johannes Deibl, während er eines der alten Bücher aus dem Regal schnappt und aufschlägt. Mit dem Finger streicht er über die Seite, die Spuren gefräßiger Insektenlarven überziehen das jahrhundertealte Papier wie kleine Mondkrater. Die Tierchen haben den Lesestoff im wahrsten Sinne des Wortes verschlungen.

Dieses Buch diente als Insektenmahlzeit, nun wird es zur Restaurierung gegeben. Foto: NÖN, Denise Schweiger

Im April 2022 fiel der Startschuss für die umfangreiche Sanierung der Stiftsbibliothek. Bis 2032 läuft das zwölf Millionen Euro schwere Restaurierungsprojekt, dabei werden jährlich rund 10.000 Bücher gesichtet, gereinigt und schadenskartiert. Den Zustand der Werke – die schließlich schon viele Jahrhunderte auf dem Buchrücken haben – bewertet das Team der Melker Stiftsbibliothek gemeinsam mit einer Restauratorin. Johannes Deibl ist seit 2014 in der Bibliothek tätig, kennt die Klosteranlage auf dem Stiftsfelsen aber schon lange: Der gebürtige Melker drückte im Stiftsgymnasium die Schulbank.

Schädlingsbefallene Bücher müssen „in Quarantäne“

Das Buch mit den Mondkrater-Spuren, das Deibl in Händen hält, ist eines der insgesamt 157 Bände, die als erste „Tranche“ an Expertinnen und Experten zur Restaurierung gegeben werden. „Die Auftragsvergabe ist mittlerweile fast vollständig abgewickelt. Die zu restaurierenden Werke stammen überwiegend aus dem 16. bis 18. Jahrhundert“, informiert der Bibliothekar.

Der Zahn der Zeit nagt an der historischen Literatur in unterschiedlicher Art und Weise. Mal wölbt sich der Einband, da sind Seiten zerfleddert, Feuchtigkeitsschäden treten auch in Schimmelflecken in Erscheinung. Andere Exemplare dienten, wie schon erwähnt, als Insektenmahlzeit. Bei Schädlingsbefall werden die Werke übrigens in Plastiktüten gepackt, Bücher-Quarantäne quasi. Behandelt werden die befallenen Bücher dann unter zeltartigen Planen. „Zum Glück taucht aktuell der gefürchtete Brotkäfer nur vereinzelt auf. Das Monitoring zeigt vor allem Silberfischchen und Motten. Der Experte ist aktuell zufrieden“, berichtet Deibl. Einige Bücher weisen auch leichte Brandschäden auf, schildert er: „Manche Bände kamen in früheren Jahrhunderten leicht angekohlt in den Bestand.“ Bei der Restaurierung ist Fingerspitzengefühl gefragt, mehr Verjüngungskur als Schönheits-OP. „Man soll den Büchern auch danach ansehen können, aus welcher Zeit sie stammen“, betont er.

Substanzsicherung und zusätzlicher Platz als Ziele

Im Restaurierungsprojekt sind auch bauliche Maßnahmen inbegriffen. Das Bücherlager im Erdgeschoß ist aktuell im Werden, wie Deibl erläutert: „Bei diesem Projekt geht es um die Substanzsicherung des Bestandes, aber auch darum, zusätzlichen Platz zu schaffen. Es kommen laufend neue Bücher dazu, die Stiftsbibliothek ist schließlich ein Ort der Forschung und der Wissenschaft.“ Die Handschriftenkammer wird voraussichtlich im Laufe des Jahres wiederhergestellt sein. Sie wird den klimatischen Erfordernissen angepasst, die ein solch wertvoller Bestand mit sich bringt. „In diesem Raum sollen die klimatischen Spitzen während des Jahres zum Schutz der Werke abgeflacht werden. Dafür braucht es einen maßvollen Eingriff durch die Haustechnik“, betont Deibl. Ebenfalls zum Schutz der Schätze werden Hochdruckvernebelungsanlagen installiert. Im Brandfall sprühen diese Geräte sanften Nebel gezielt auf das Feuer, um dieses schnell zu löschen – ohne dabei Feuchtigkeitsschäden an anderen Büchern zu verursachen. Die Zusammenarbeit zwischen den „stiftseigenen“ und den externen Professionisten laufe sehr gut, man liege im Zeitplan. „Es geht darum, diesen Speicher des Wissens und der Erinnerung für die kommenden Generationen zu wahren und zu schützen“, sagt Deibl. „Im Kloster denkt man immer in Jahrhunderten.“

Foto: NÖN, Denise Schweiger

So können Sie das Restaurierungsprojekt unterstützen

Zur Unterstützung des Restaurierungsprojektes der Stiftsbibliothek Melk wurde der Förderverein „Ex litteris immortalitas“ (Durch Bücher unsterblich) gegründet. Ziel ist, einen Beitrag von insgesamt einer Million Euro leisten zu können. Auf welcher Weise man sich beteiligen kann, finden Interessierte unter stiftmelk.at/exlitteris. „Wir freuen uns, wenn die Leute zum Erhalt dieses Erbes beitragen“, sagt Bibliothekar Deibl.

