Rettungshunde finden vermisste Pensionistin in Blindenmarkt

Seit Montagabend lief in Blindenmarkt eine Suchaktion nach einer 64-jährigen Pensionistin. Nachdem die erste Suche durch Feuerwehr und Polizei am Abend des Verschwindens erfolglos verlief, wurden in den frühen Morgenstunden die Rettungshunde von den Rettungshunden Niederösterreich, der Österreichischen Rettungshundebrigade – Landesgruppe Niederösterreich/Wien und die Suchhunde der ÖHU zur Personensuche alarmiert.

In Waldstück aufgespürt

Wegen der kühlen Temperaturen war die Sorge um das Wohlbefinden der Vermissten groß und somit Eile geboten. Bereits kurz nach Eintreffen der Rettungshundeeinheiten am Einsatzort startete Mantrailer-Hündin „Happy“ mit Hundeführerin Martina Hansbauer-Abrari und den Helfern Stefan Tucek und Marie Stich (Rettungshunde Niederösterreich) mit der Suche und konnte die Vermisste rasch in einem nahegelegenen, unwegsamen Waldstück aufspüren. Die Dame war unterkühlt, aber sonst wohlbehalten.

Insgesamt waren zehn Hundeführer mit zahlreichen Helfern verschiedener Rettungshundeorganisationen beteiligt. Koordiniert wurden die Sucheinheiten durch den Einsatzleiter der Österreichischen Rettungshundebrigade. Nach der Erstversorgung durch die Hundeführer der Rettungshunde Niederösterreich brachte das Rote Kreuz die 64-Jährige ins Krankenhaus zur Kontrolle.





