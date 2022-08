Paragleiter stürzte im Textingtal ab

Werbung

Am Mittwochnachmittag starteten 3 Personen von Plankenstein mit ihren Paragleitern. Kurz nach dem Start stürzte einer von ihnen nahe Hinterholz in den Wald und blieb in den Baumkronen hängen.

Die Rettung gestaltete sich aufgrund der Lage schwierig. Drei Feuerwehren die Bergrettung Kirnberg sowie die Polizei musste anrücken. Verletzt wurde der Paragleiter zum Glück nicht. Aktuell ist der Einsatz noch am Laufen.

