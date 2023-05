Rettungshunde trainieren für den Ernstfall

Um für den Ernstfall gerüstet zu sein und Personen aus Gebäudetrümmern retten zu können, trainieren die Rettungshunde Niederösterreich in regelmäßigen Abständen im ganzen Bundesland. „Wir fahren immer an unterschiedliche Orte, damit sich die Hunde nicht an die Gegebenheiten gewöhnen können und immer wieder neue Herausforderungen haben“, sagt Stefan Tucek, Stellvertreter der Geschäftsführerin. Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich deshalb vergangenen Sonntag mit ihren Hunden in Texingtal bei einem Gebäude, das Anfang Mai abgerissen werden wird.

„Wir sind immer froh, wenn uns Gemeinden alte Gebäude oder Orte zum Trainieren zur Verfügung stellen“, betont Tucek. Bei der vergangenen Trainingseinheit spezialisierten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das Auffinden von Personen und Erkennen, ob sich weitere Personen in dem Gebäude befinden. „Die Hunde müssen ohne spezielle Fährte menschliche Gerüche wahrnehmen und auf unterschiedliche Art anzeigen, wo sich noch jemand befindet“, erklärt der Hundetrainer.

Für das Objekt wird das Training der Rettungshunde der letzte Gebrauch sein. „Wir werden Anfang Mai mit dem Abriss beginnen. Ein neuer Beachvolleyballplatz wird hier gebaut“, erklärt Bürgermeister Günther Pfeiffer, der die Rettungshunde vergangenen Sonntag in der Gemeinde begrüßte.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.