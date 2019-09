"Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht" - ein altes Sprichwort, welches trefflich zum Fall in Hofamt Priel passt. Zu Wochenbeginn forderte VP-Bürgermeister Friedrich Buchberger seinen FP-Gemeinderat Stefan Koch noch zum Rücktritt auf, nachdem er Symbole die dem 3. Reich zuzuordnen sind geliked hat. Jetzt fand vor der Gemeinderatssitzung ein klärendes Gespräch statt.

"Ich hab ihn klar mit den Symbolen und meiner Meinung dazu konfrontiert. Und ihm gesagt, dass ich so ein Verhalten nicht toleriere", betont Buchberger. Auch in der Sitzung ist das Thema auf den Tisch gekommen. Koch hat jedoch eingeräumt, dass alles unüberlegt war.

"Durfte von der Partei aus nichts sagen"

"Ich kannte die Symbole im Zusammenhang mit der Nazi-Zeit nicht. Ich kenne sie nur von Mittelalterfesten", bestätigt Koch. Doch dies ließ der Bürgermeister nicht so stehen und hakte nach: "Und warum hast du nicht gleich Stellung dazu bezogen?" "Weil er von der Partei aus nichts sagen durfte" , konterte der geläuterte Gemeinderat.

Letztendlich wird er in Zukunft besser darauf aufpassen was er in den Sozialen Netzwerken liked. "Wir werden ihm noch eine Chance einräumen. Nachdem wir jetzt klar gestellt haben, dass so ein Gedankengut in unserer Gesellschaft nichts verloren hat", schließt Buchberger ab.