Die Streunerkatzen sind los: Bereits vor drei Jahren sorgten wild lebende Katzen in Ybbs für Schlagzeilen. Damals war gar von einer „Katzenplage“ die Rede, Tierliebhaber und Vereine versuchten, das Problem in den Griff zu bekommen, im Rahmen des Kastrationsprogramms für Katzen des Landes Niederösterreichs wurden die Tiere kastriert.

Nun streifen abermals vermehrt Streuner durch die Stadtgemeinde. „Sie sind mir auch hin und wieder aufgefallen – und ich wurde auch schon ein paar Mal von Ybbsern auf sie angesprochen“, sagt SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner auf NÖN-Anfrage. Aus diesem Grund informierte die Stadtgemeinde jüngst über die richtige Verhaltensweise: Denn wer Streunerkatzen füttert, fördert damit – wenn auch ungewollt – ihre weitere Vermehrung.

„Und nimmt ihre Zahl überhand, werden sie oft als Plage empfunden und verjagt.“ Schachner verweist wiederum auf das Kastrationsprogramm des Landes: Die Katzen sollen nach dem Kastrieren – sowie dem Entwurmen, Entflohen und der Bekämpfung von Ohrmilben – wieder an ihren angestammten Platz zurückgebracht werden. Die Streuner seien schließlich ein Leben in freier Natur gewöhnt, ein Unterbringen in einem Tierheim wäre keine tiergerechte Lösung – und das bestehende Streunerdasein ist eine Bedingung für das Landes-Kastrationsprogramm. Kontaktaufnahme seitens der Stadtgemeinde Ybbs: ernst.loibl@ybbs.at