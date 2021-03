An sonnigen Tagen reihen sich die Autos am Hiesberg und am Fuße des Peilsteins: In der Corona-Tristesse haben viele im Bezirk das Spazierengehen und Wandern in der Natur für sich entdeckt. „Die Leute wollen klarerweise nicht nur zuhause sitzen“, könne Bezirksjägermeister Robert Wurzer die Flucht aus dem Homeoffice und Homeschooling nachvollziehen.

Es gibt aber einige Richtlinien, die bei Touren durch die Wälder zum Schutz der Wildtiere zu beachten sind. Aus diesem Grund rückten die Jäger aus ganz Niederösterreich in der Vorwoche aus, um die Wanderer und Naturliebhaber zu sensibilisieren. Im Bezirk waren sie demnach, mit Infomaterial ausgestattet, an „Wander-Hotspots“ wie dem Peilstein, dem Hiesberg und den Wegen entlang des Melk-Flusses unterwegs.

Mehr Rücksicht auf Reh, Hase und Wildschwein

„Wir merken, dass viel mehr Ausflüge in die Natur unternommen werden. Am Tag ist das weniger problematisch, aber in der Dämmerungszeit oder in der Nacht wird dabei das Wild gestört“, erläutert der Bezirksjägermeister. „Die Ruhe, die die Menschen in den Wäldern suchen, nehmen sie den Wildtieren.“ Und das betreffe alle Arten von Wildtieren.

„Den Fuchs wird‘s zwar weniger stören, aber Fluchttiere wie Rehe, Hasen oder Schwarzwild sind stark betroffen“, informiert der Zelking-Matzleinsdorfer. Ein Jäger-Kollege soll ihm berichtet haben, dass einige Rehe in Krummnußbaum aufgescheucht von einem Waldstück zum anderen laufen: „Wenn das zum Dauerzustand wird, verbraucht das Wild Energie, die es aber eigentlich zum Überleben braucht. Es schöpft quasi seine Energiereserven aus.“

Abgesehen davon, dass man von „Mondscheinwanderungen“ absehen sollte, wie Wurzer es formuliert, sei es wichtig, Hunde immer an der Leine zu führen: „Hunde sind ein zusätzlicher Stressfaktor.“

Wurzer und der Jägerschaft gehe es um „ein gutes Miteinander“ zwischen Wildtieren und den Waldbesuchern. „Rücksicht ist das Gebot der Stunde. Denn wenn wir uns in der Natur bewegen, sind wir im Wohnzimmer von Hase, Reh, Hirsch und vielen anderen wildlebenden Tieren“, betont er. Es gibt aber auch einen neuen Bewohner der heimischen Wälder, wie Wurzer berichtet: Der Luchs lässt sich immer öfter wieder im Bezirk blicken (siehe Artikel unten).