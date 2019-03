Mitte Jänner eröffnete Laszlo Meszaros seinen „Pixis Saloon“ in der Melker Altstadt. Zweieinhalb Monate später schließt er es: Vorbesitzer und „Don Kamillo“-Wirt Kamil Kaya übernimmt das Lokal wieder.

Ab Montag, 1. April, ist Kaya zurück. „Und das ist kein Aprilscherz“, lacht der Melker Gastronom. Wie er der NÖN erzählt, wollte er aus gesundheitlichen Gründen die Kochschürze an den Nagel hängen. „Der nachfolgende Pächter hat sich allerdings nicht an unseren Vertrag gehalten, gezahlt hat er auch noch nichts. Daher folgte die Kündigung“, erläutert Kaya seine Sicht der Dinge. Die unterscheidet sich nämlich zu den Angaben von „Pixis“-Betreiber Meszaros. Der ortet die Gründe für die Blitz-Rochade nämlich bei Kamil: „Er wollte uns alles vorschreiben, das hat so nicht funktioniert.“

Das endgültige Aus für „Pixis Saloon“ in der Bezirkshauptstadt soll das aber nicht zwingend bedeuten. „Wenn wir mit der Gastronomie weitermachen, wollen wir das gerne in Melk tun. Noch haben wir dafür aber kein passendes Lokal in der Stadt gefunden“, informiert der Gastronom über seine Zukunftspläne.