Montagnachmittag. Pfarrer Hans Wurzer sitzt im Auto, er ist auf dem Weg in seine neue Heimat, Opponitz. Hinter ihm liegt ein ganz besonderer Sonntag. Mit einer großen Abschiedsfeier ging seine 16-jährige Ära als Pfarrer in Ybbs zu Ende.

„Es war ganz toll organisiert und wunderschön“, lässt Wurzer den Tag Revue passieren. Hunderte Gläubige, Freunde und Bekannte verabschiedeten sich in der Kirche der Stadt, am Ybbser Rathausplatz und am Fußballplatz in Sarling von ihm.

Fotostrecke Fulminante Feier des FC Sarling

Das Auto rollt über die Straßen, Opponitz rückt immer näher. Das Abschiedsfest und die vergangenen 16 Jahre in Ybbs begleiten Wurzer. Und das werden sie noch lange tun: „Ich war manchmal den Tränen nahe. In Ybbs sind gute Freundschaften entstanden.“

Wurzer blickt aber auch optimistisch in die Zukunft. „Ich werde mit offenen Armen in Opponitz begrüßt. Meine Aufgabe dort wird ruhiger, jetzt habe ich mehr Zeit, um mich intensiver um alles zu kümmern“, meint er. „Auch, um immer pünktlich zu sein“, schmunzelt er.

Neuer Pfarrer sorgte schon für Schlagzeilen

privat Ab 1. September ist Krzysztof Nowodczynski neuer Pfarrer in Ybbs.

Mit 1. September übernimmt der bisherige Pfarrer von Kötschach-Mauthen, Krzysztof Nowodczynski, das Amt. Vergangene Woche war Nowodczynski mit den Arbeiten für seinen Umzug beschäftigt. Für die Ybbser ist der neue Pfarrer noch eine große Unbekannte, sie dürfen sich aber nicht nur auf einen Seelsorger, sondern auch auf einen Hobbykriminalisten freuen. 2014 ertappte er zwei Opferstockdiebe auf frischer Tat. Ein Jahr davor erwischte er ebenfalls Opferstockdiebe, wenige Monate davor sperrte er einen Dieb in die Pfarrkanzlei.