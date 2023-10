Nach 27 Jahren: Wechsel an der Spitze des Stadtmarketings Pöchlarn

Der vergangene Donnerstag brachte eine Zeitenwende beim Stadtmarketing Pöchlarn. Im Rahmen der Generalversammlung kam es zum Führungswechsel: Herta Potapow-Kittenberger, Gründungsobfrau, ist nach 27 Jahren abgelöst worden.

„Pöchlarn ist mein beruflicher und privater Lebensraum und es war mir immer eine Freude, an der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt aktiv mitgestalten zu können“, sagt sie gegenüber der NÖN. Sie blickt in ihrer fast 30-jährigen Zeit an der Stadtmarketing-Spitze auf viele Ideen und Veranstaltungen zurück: die erste Gewerbeschau auf der Nibelungenwiese, Wirtschaftsgalerien im OK-Haus, Weinfeste und Flohmärkte, die es heute immer noch gibt. „Ich glaube, wir können stolz sein, dass ein Großteil der Betriebe in Pöchlarn Stadtmarketing unterstützt“, zieht die Unternehmerin Bilanz.

Es brauche „leistbare Flächen für Betriebsansiedlungen und Geschäftslokale“

Die Nibelungenstadt habe sich über die Jahre weiterentwickelt, mit der Eröffnung der Donaubrücke 2002 habe es einen großen wirtschaftlichen Aufschwung durch die Vergrößerung des Einzugsgebietes gegeben. „Die neue Innenstadtgestaltung im Rahmen der zweiten Stadterneuerung hat sich sehr positiv auf die Geschäfte in der Innenstadt ausgewirkt“, sagt Potapow-Kittenberger – im Zuge dessen sind damals das Kommunalzentrum und die Begegnungszone entstanden.

Für die künftige Weiterentwicklung der Stadt führt die Pöchlarnerin „leistbare Flächen für Betriebsansiedelungen und Geschäftslokale“ ins Treffen. „Wir leben zur Zeit sicherlich in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit“, schickt sie aber mit auf den Weg. Es brauche ein „großes, gemeinsames Miteinander von Gemeinde und Stadtmarketing für eine laufende Belebung der Innenstadt und der Weiterentwicklung der örtlichen Wirtschaft.“

Josef Prirschl folgt Herta Potapow-Kittenberger an die Spitze des Pöchlarner Stadtmarketings. Foto: Stefan Fischer

Potapow-Kittenberger folgt ein bekanntes Gesicht an die Stadtmarketing-Spitze: Der neue Obmann ist der Trafikant Josef Prirschl, der ebenfalls von Anfang an dabei ist und zuletzt Schriftführer war. „Sie hat dieses Amt gelebt, für mich ist sie Frau Stadtmarketing“, lobte Prirschl seine Vorgängerin. Und er schlug vor, sie zur Ehrenobfrau zu ernennen, was einstimmig angenommen wurde.

„Es gibt viele neue, junge Mitglieder im Team, die neue Impulse einbringen, neue Aktivitäten finden und umsetzen werden. Ich wünsche ihm und dem neuen Vorstand eine spannende und erfolgreiche Zeit und danke allen für ihre langjährige Unterstützung, ihr großes Engagement und ihre Freundschaft“, sagt die ehemalige Obfrau.