Rochade Rotes Kreuz Melk: Neue Leiterin der Hauskrankenpflege

Lesezeit: 2 Min Denise Schweiger

Carmen Hamuth (54) aus Mank. Foto: Denise Schweiger

C armen Hamuth übernimmt Teamleitung in der Bezirksstelle. Sie bringt viel Erfahrung mit in den Job