Schönbühel-Aggsbach: Das ist der neue Bürgermeister

„Die Fußstapfen, in die ich trete, sind groß“, sagt Josef Kienesberger kurz nach seiner Wahl zum neuen ÖVP-Bürgermeister am Montag dieser Woche. Erich Ringseis verabschiedete sich nach seiner Pensionierung in seinem Beruf nun auch in die Pension als Bürgermeister und übergab an die nächste Generation.

„Ich habe in meiner Amtsperiode alles versucht, die Gemeinde für alle Bürgerinnen und Bürger schön zu gestalten. Ich freue mich, meinem Kollegen Josef Kienesberger zur Wahl zum Bürgermeister gratulieren zu dürfen“, sagt der Altbürgermeister. Ringseis war insgesamt 23 Jahre im Gemeindedienst tätig, 19 davon als Bürgermeister. Besonders geprägt war seine Amtszeit von vier Hochwassern, von denen die Gemeinde stark betroffen war.

„Das größte und umfangreichste Projekt in unserer Gemeinde war die Errichtung des Hochwasserschutzes in Schönbühel, Aggsbach-Dorf und Aggstein“, sagt Ringseis. Dieses Mammutprojekt war auch das letzte, das Ringseis in seinem Amt abschloss. „Es war schon bekannt, dass er sich aus dem Gemeindedienst verabschieden möchte. Wir baten ihn, das Projekt als Bürgermeister mit uns noch abzuschließen“, sagt sein Nachfolger. „Wir freuen uns, dass er das auch getan hat.“

Dass Kienesberger der Nachfolger von Ringseis werden würde, war keine Überraschung. „Schon vor einigen Monaten, als der Altbürgermeister seinen Rücktritt ankündigte, wusste ich, dass ich sein Nachfolger werden soll“, sagt Kienesberger. Und das bestätigte sich auch bei der Wahl am Montag: Von insgesamt 14 Anwesenden wählten ihn elf an die Spitze der Gemeinde. In den letzten Wochen und Monaten traf Kienesberger bereits Vorkehrungen, um sich vollständig auf sein neues Amt konzentrieren zu können.

Neben seiner Tätigkeit in der Gemeinde war er über 20 Jahre lang bei der Feuerwehr und wirkte dort als Kommandant-Stellvertreter die vergangenen zwölf Jahre mit. „Ich legte meine Stelle bei der Feuerwehr zurück und kümmerte mich um einen Nachfolger“, sagt er.

Umbau des Gemeindezentrums steht „ganz oben auf der Agenda“

Bereits jetzt hat der neue Ortschef große Pläne. „Ganz oben auf der Agenda stehen der Umbau unseres Gemeindezentrums und der Ausbau der Wasserversorgung“, betont Kienesberger. Zudem sind weitere Schritte in Richtung Katastrophenschutz geplant. „Um die Resilienz unserer Gemeinde zu steigern, wollen wir einen Alarmplan für Hochwasser und Blackout umsetzen“, erläutert er.

Kindheit und Leben in Schönbühel-Aggsbach verbracht. Der neue Bürgermeister lebt schon sein ganzes Leben in Schönbühel-Aggsbach. Aufgewachsen ist der 39-Jährige im Ortsteil Aggstein und lebt heute mit seiner Frau und seinem Sohn in Aggsbach-Dorf. „Diese Verbundenheit zu meiner Heimat ist der Antrieb, mich für die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde einzusetzen“, betont er. Seit 2005 ist Kienesberger im Gemeinderat tätig. „2010 wurde ich zum Geschäftsführenden Gemeinderat und betreute seither Familie, Infrastruktur und Katastrophenschutz“, erzählt er. Beruflich ist er bei der Straßenmeisterei Melk tätig.

Nachrücken mal zwei

Tobias Ziegler wird mit April als Geschäftsführender Gemeinderat für Familien, Jugend und Katastrophenschutz tätig sein, nachdem der neue Bürgermeister Kienesberger (ÖVP) als Nachfolger von Ringseis gewählt wurde. Auch bei der Feuerwehr, bei der Kienesberger zwölf Jahre lang als Kommandant Stellvertreter tätig war, musste nachbesetzt werden: Johannes Lechner ist seither an zweiter Stelle im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr.

