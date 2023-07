Melk: Debatte um neue Parkregelung bringt neue Kritik am Hafenspitz

Die gute Nachricht zuerst: Das rege Kulturtreiben – allen voran die Melker Sommerspiele und ihr Rahmenprogramm – zieht. Die schlechte: Ist die Wachauarena voll, sind es auch schnell die Park-Möglichkeiten rund ums Festzelt. Dass dabei der Geh- und Radstreifen in der Rollfährestraße zur Parkfläche wurde, war bis vor kurzem nicht erlaubt, aber trotzdem gelebte Praxis. Nun hat's die Stadt legalisiert – zum Ärger der Radlobby Melk, der andere Lösungsvorschläge für die Situation vorschweben. Aber der Reihe nach.

Ist die Wachauarena voll, sind es auch schnell die Park-Möglichkeiten rund ums Festzelt. Auf dem Geh- und Radstreifen (rechts im Bild) durfte man die längste Zeit nicht parken, nun hat's die Stadt legalisiert. Foto: privat

Den Stein ins Rollen brachte die Radlobby mit einem Facebook-Posting, wo auf die anhaltende Park-Problematik am Geh- und Radstreifen hingewiesen wurde. Das war aber nicht lange online – ein „Update“ des Beitrags ließ die Userinnen und User wissen, dass dazu nun Gespräche zur Lösungssuche laufen. Zuvor schlug die Radlobby vor, den Parkplatz am Hafenspitz stärker zu bewerben. Und dann machte die Stadt Nägel mit Köpfen: Allerdings wie oben schon erwähnt nicht an einer Stelle, die die Radlobby begrüßt.

„Das ist doch eine Krücke“, sagt Christian Höller seitens der Interessensvertretung. Dass man mit der neuen Lösung den Geh- und Radstreifen zugunsten von Parkplätzen bei Events „opfert“, anstatt die „80 Parkplätze beim Hafenspitz“ dafür zu nutzen, sorgt bei ihm für Kopfschütteln.

Seitens der Radlobby gab es in der Vergangenheit bereits Kritik am Hafenspitz: Der Bereich sei „zu stark autozentriert geplant“ geworden, es wurde zu viel asphaltiert. Nun kritisiert die Interessensvertretung auch die aktuelle Nutzung. Im Zuge der Debatte ums Parken rund um die Wachauarena wirft Höller auch ein, dass man die Gebührenpflicht am Hafenspitz-Parkplatz bei Veranstaltungen auch aufheben könnte, um die Fläche attraktiver zu machen. Denn an der Distanz könne es seiner Meinung nach nicht liegen. Stadt:

Stadt: Besprechung zum Thema noch ausständig

„Während der ähnlich weit entfernt liegende Parkplatz Räcking bei Veranstaltungen gut genutzt wird – dort parkt man ab 18 Uhr kostenlos –, parkt während denselben Veranstaltungen kaum jemand am Hafenspitz aufgrund der dortigen abweichenden Gebührenordnung, die Gebührenpflicht herrscht 24 Stunden an sieben Tage die Woche“, sagt Höller. Laut ihm seien es sechs Gehminuten zwischen der Wachauarena und dem Parkplatz Räcking, sieben wären es zum Hafenspitz. Zum Vergleich: Auch Google Maps spuckt Distanzen in dieser Größenordnung aus.

Angesprochen auf die Einwände der Radlobby verweist ein Sprecher der Stadt darauf, dass die neuen Tafeln „ein erster Schritt“ waren. Nähere Auskünfte zur Thematik könne man seitens der Stadt bis zum Redaktionsschluss der Ausgabe (Dienstagfrüh) nicht geben, da dazu „noch eine Besprechung ausständig sei“.