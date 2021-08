4.400 Athleten aus 170 Nationen. Und mittendrin: der Texingtaler Josef Riegler. Von 25. August bis 6. September messen sich bei den Sommer-Paralympics in Tokyo die besten Sportler mit Behinderungen der Welt. Und diesen Freitag ist es so weit: In Wien Schwechat wird Riegler zusammen mit den 23 anderen österreichischen Athleten in den Flieger nach Japan steigen. „Die Freude ist riesengroß“, blickt Riegler euphorisch dem Abflug entgegen.

Das Programm in den Wochen davor war dicht. Das Highlight war die Einkleidung mit rund 80 Teilen. „Das war ein Erlebnis – richtig cool“, erzählt das Rollstuhltennis-Ass. Unterschiedlichste Outfits bekamen die Athleten, um dann beispielsweise schon bei der Anreise ein österreichisches Dress tragen zu können. Die Wettkampftrikots warten dann in Tokyo. Ein Riesenkoffer stand für Riegler parat. „Zuerst habe ich gar nicht gewusst, wie ich den in mein Auto bekommen soll“, lacht er. Außerdem wurde er für Olympia von Babolat neu ausgerüstet – unter anderem mit Schlägern, Taschen und Schuhen.

In sportlicher Hinsicht bestritt Riegler zur Vorbereitung mehrere Turniere. Jenes in Umag (Kroatien) konnte er gewinnen, in der rumänischen Hauptstadt Bukarest kam er ins Viertelfinale. „Körperlich fühle ich mich topfit – mir tut nichts weh“, berichtet der 46-Jährige. Diese Woche liegt der Fokus auf Konditionstraining. Denn Kondition wird besonders gefragt sein, wie Riegler erklärt: „Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und es herrscht große Hitze in Tokyo.“ Zudem sind die Plätze „riesengroß“, wie Riegler erläutert. „Wie Centercourts.“ Durch die große Fläche hinter der Grundlinie ist das Spiel noch intensiver. „Wenn man da nicht schnell fährt, ist es sehr schwer, Punkte zu machen.“

Sieg am 28. August als erstes Ziel

Punkte will Riegler aber definitiv machen. Das oberste Ziel ist, das Auftaktmatch am 28. August zu gewinnen und damit eine Runde weiterzukommen. Entscheidend wird auch die Auslosung sein. „Ich will natürlich jedes Match gewinnen, aber wenn ich die erste Runde überstehe, wird es in der zweiten sicher brutal schwer. Aber es ist immer alles möglich“, sagt Riegler mit Blick auf den Einzelbewerb. Größere Chancen sieht er im Doppel, in dem er mit dem 59-jährigen Tiroler Martin Legner antritt. „Da rechne ich mir mehr aus.“

Nun warten noch zwei PCR-Tests und jede Menge Formulare. „Es ist zum Teil schon sehr kompliziert“, erzählt Riegler von den Vorbereitungen, ehe es am 20. August nach Tokyo geht.