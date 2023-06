Hochwasser 2013 im Bezirk Melk: Die Flut in Zahlen

Elf Jahre nach dem Jahrhundert-Hochwasser 2002 zeigt sich die Donau wieder von ihrer schrecklichsten Seite. Von Mittwoch, 29. Mai 2013, bis Freitag, 7. Juni 2013, sind im Bezirk Melk 5.350 Florianis bei Tag und 2.500 bei Nacht im Flut-Einsatz. 14 Einsatzleitungen koordinieren die Arbeiten der Einsatzkräfte.

In der Bezirkshauptstadt Melk müssen die laufenden Bauarbeiten für den Flutschutz aufgrund der drohenden Wassermassen unterbrochen werden. Am 2. Juni 2013 schiebt sich die Donau in Melk von der Bundesstraße aus wieder in Richtung Altstadt, der Hauptplatz verschwindet unter dem Fluss. 5,5 Millionen Euro Schaden richtet das Jahrhunderthochwasser 2013 alleine in Melk an. 2014 wird der Donau-Hochwasserschutz fertiggestellt.

Der Höchststand der Flut 2013 liegt in Ybbs bei 9,34 Metern. Doch: Nur wenige Monate nach der Eröffnung des Hochwasserschutzes in Ybbs bewährt sich das 25 Millionen teure Projekt: Die Stadt an der Donau bleibt trocken. Mittlerweile, also zehn Jahre nach der Flut 2013, sind fast alle Donaugemeinden im Bezirk mit Schutzvorrichtungen gegen den großen Strom ausgestattet. Projekte in den Gemeinden Leiben oder dem Krummnußbaumer Ortsteil Diedersdorf sind in Planung.

In Ybbs an der Donau wurden bei der Flut 2013 9,34 Meter als Höchststand gemessen, im Jahr 2002 waren es 9,48. Foto: ArchivPlutsch

Den Ortsteil Hagsdorf(Persenbeug-Gottsdorf) retten Bürger und drei Baggerfahrer – Leopold Hösel, Gerhard Ondrusek und Josef Preisberger, – mit einem natürlichen Damm vor der Flut. Der Wall wird in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gottsdorf, dem Hartsteinwerk Loja und der Firma Habsburg errichtet, unzählige Stunden verbringen die Männer in ihren Baggern, um den Damm zu errichten – und zu stützen, denn er droht mehrere Male, einzubrechen. Dank ihres Einsatzes bleibt Hagsdorf von der Flut verschont. Weitere Teile Persenbeug-Gottsdorf nicht: Das Hochwasser verwüstete den Spielplatz in Gottsdorf. Erst fünf Jahre nach der Katastrophe wird der neu gestaltete und vergrößerte Spielplatz wieder eröffnet, das Projekt wird mit rund 80.000 Euro beziffert.

Marbach trifft die Flut gleich in mehreren Wellen. Die Gemeinde steht nach 2002 abermals unter Wasser, mehrere Häuser müssen evakuiert werden. Auch der Festsaal wird stark in Mitleidenschaft gezogen – ein Gesamtschaden von rund 112.000 Euro. Noch im Dezember 2013 findet die feierliche Wiedereröffnung statt. Gänzlich anders sieht die Situation im Marbacher XXXLutz aus. Erst heißt es, dass die Filiale nach der Katastrophe renoviert wird, kurz darauf folgt die überraschende Kehrtwende: Das Möbelhaus schließt, 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren mit 31. Oktober ihren Job. Seither verfällt der „Lutz“ zusehends am Ortsrand der Donau-Gemeinde.

Auch Schönbühel-Aggsbach versinkt vor zehn Jahren erst in der Donau, danach in Schlamm und Morast. Jeder vierte Haushalt in der Gemeinde ist vom Hochwasser betroffen. Der Schaden beträgt rund 5,8 Millionen Euro, beim Hochwasser 2002 sogar 8,6 Millionen Euro.



Die Donau verschlang 2013 auch Emmersdorf. Der beliebte Campingplatz steht etwa nahezu einen Meter unter Wasser:rund 100.000 Euro Schaden. Knapp sechs Wochen lang packten Helferinnen und Helfer mit an, um den Campingplatz wieder auf Vordermann zu bringen. Der private Damm der Pichlers hält indes: Das denkmalgeschützte Schloss Luberegg bleibt dank der Emmersdorfer Hoteliers trocken.

1.500 Tonnen Hochwasser-Sperrmüll kommt bei den Aufräumarbeiten im Bezirk zusammen. Die Kosten für die Entsorgung belaufen sich auf rund 300.000 Euro betragen.