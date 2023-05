Neues 24-Stunden-Service der Bücherei Loosdorf

Die öffentliche Bücherei Loosdorf bietet ihren Kunden ein neues, zeitsparendes und bequemes Serviceangebot an. Ab sofort steht allen Benutzern die praktische Bücherrückgabe-Box im Eingangsbereich der Bibliothek zur Verfügung, um Bücher auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten zurückgeben zu können.

Die Bücherrückgabe-Box wurde speziell entwickelt, um den Bedürfnissen der heutigen Zeit gerecht zu werden. Dieses neue Serviceangebot ermöglicht es den Benutzern, die Rückgabe ihrer Medien bequem und unkompliziert zu erledigen, selbst wenn die Bibliothek geschlossen ist.

„Mit der Einführung der Medienrückgabe-Box wird ein weiteres, innovatives und kundenorientiertes Serviceangebot in Loosdorf geboten. Das unterstreicht unser Engagement, den GemeindebürgerInnen und allen BesucherInnen den bestmöglichen Service bieten zu können“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Vasku stolz.

Damit die Benutzung der Bücherrückgabe-Box reibungslos verläuft, muss darauf geachtet werden, dass die Medien einzeln in die Box eingeworfen werden. Dies gewährleistet, dass es nicht zu Blockaden oder Verstopfungen kommt und alle Kunden die Box problemlos nutzen können. Die Box wird an allen Öffnungstagen der Bibliothek geleert und die zurückgegebenen Medien werden zeitnah zurückgebucht, um sicherzustellen, dass die Verfügbarkeit für andere Benutzer gewährleistet ist. Bei verspäteter Rückgabe fallen jedoch - trotz des 24-Stunden-Service - weiterhin offene Mahngebühren an. Deshalb darauf achten, die Medien fristgerecht zurückzugeben, um diese Kosten zu vermeiden.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.