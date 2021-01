Der Sinkflug setzt sich fort: Waren es zum Beginn der Woche 137 Menschen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, gibt es laut Bezirkshauptmannschaft aktuell 116 infizierte Personen im Bezirk. Diese erfreuliche Entwicklung wirkt sich auch auf die Anzahl der Personen in Quarantäne aus: Zum Wochenstart vermeldete die BH 360 Personen, die als Verdachtsfall oder Kontaktperson behördlich abgesondert wurden. Derzeit beläuft sich die Zahl auf 300 Menschen.

Auf die mittlerweile auch in Teilen Österreichs grassierenden Mutationen des Coronavirus' angesprochen, erläutert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass es dahingehend aktuell "keine Hinweise" im Bezirk gebe.

Unverändert bleibt indes auch die Schaltung der Corona-Ampel in ganz Österreich: Das Land bleibt "rot". Das Gremium der Corona-Kommission räumte aber ein, dass mittlerweile in zahlreichen Bezirken die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, unter 100 liegt - so auch im Bezirk Melk.