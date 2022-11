Knalleffekt in Pöggstall: Bürgermeisterin legt ihr Amt zurück

Paukenschlag in der Gemeinde Pöggstall: ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer legte vergangene Woche mit sofortiger Wirkung ihr Amt als Bürgermeisterin zurück. Zusätzlich verlässt sie auch den Pöggstaller Gemeinderat.

Straßhofer teilte ihre Entscheidung nur wenigen Weggefährten − darunter etwa der Pöggstaller Vize Helmut Hahn − persönlich mit, die anderen erhielten eine abendliche Whats-App-Nachricht − auch die Melker Bezirkspartei. Als Begründung für den Rücktritt gab Straßhofer an, sich einer neuen beruflichen Herausforderung widmen zu wollen. „Es ist mir ein großes Anliegen, klarzustellen, dass ich meine Entscheidung nicht leichtfertig getroffen habe, daher ersuche ich, diese private Entscheidung zu respektieren“, sagt Straßhofer gegenüber der NÖN.

Ihrem Rücktritt sind in den vergangenen Wochen allerdings auch gehörige parteiinterne Diskussionen vorausgegangen. So soll Straßhofer ohne Gemeinderatsbeschluss eine alte Rutsche des Pöggstaller Freibades an einen Amtsträger geschenkt haben. Kritik gab es auch daran, dass Straßhofer im Rahmen einer Gebarungsprüfung Schulden eines Gastwirtes in der Höhe von 30.000 Euro gedeckt hat. Beide Vorfälle sollen aber laut eines ÖVP-Sprechers – Straßhofer selbst äußert sich nicht zu dieser Thematik – im Vorfeld ordnungsgemäß geprüft worden sein. Im Fall der Rutsche habe sich Straßhofer juristisch beraten lassen, im Fall des Wirtes holte sich die nunmehrige Ex-Ortschefin eine Bankgarantie.

Insgesamt 18 Jahre in der Gemeindepolitik

Straßhofer zog erstmals im Jahr 2005 in den Pöggstaller Gemeinderat ein. In ihren 18 Jahren in der Politik war sie insgesamt fast acht Jahre Bürgermeisterin. „Es waren 18 fordernde und arbeitsintensive Jahre. Ich habe mich gerne um die Anliegen der Bürger gekümmert und die Geschäfte der Gemeinde immer mit bestem Wissen und Gewissen erledigt“, betont Straßhofer.

Als größten Erfolg, zeitgleich aber auch größte Herausforderung, bezeichnet die Ex-Ortschefin die Vorbereitung der NÖ Landesausstellung 2017 und die Zeit der Ausstellung selbst. „Ein enormer Erfolg für die Region“, ist sich Straßhofer sicher. Eines ist ihr am Ende der Polit-Laufbahn aber wichtig zu betonen: „Würde, Respekt und Toleranz dürfen in der politischen Arbeit nicht verlorengehen, vor allem der Respekt vor dem Gegenüber sollte wieder mehr Bedeutung bekommen, denn dieser ist in den vergangenen Jahren leider verlorengegangen.“ Weiter engagiert bleibt Straßhofer beim Verein „Hilfe im eigenen Land“, der ihr als Landesleiterin eine „Herzensangelegenheit“ ist: „Ich kümmere mich in Zukunft um jene Personen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind, und stehe denen hilfreich zur Seite.“

Überrascht vom Rücktritt war Hahn – er soll jetzt die Nachfolge antreten. „Ich habe in keinster Weise mit ihrem Rücktritt gerechnet, da es keine Vorzeichen dafür gab. Es gibt bei uns keinen internen Streit, aber man kann immer über alles diskutieren, das ist wie in einer Familie“, meint Hahn.

Die Wahl zum neuen Bürgermeister muss spätestens am 30. November stattfinden. Ob sich Hahn dabei aufstellen lässt, ist derzeit noch offen: „Es gibt für mich noch viele Sachen abzuklären, und dann schauen wir, ob es so kommt, wie es sich viele wünschen.“ Indes ist auch offen, ob die Frist eingehalten werden kann. Laut Hahn, der aktuell die Amtsgeschäfte führt, ist man bemüht, alle Fristen einzuhalten: „Zur Not müssen wir aber um eine Verlängerung ansuchen.“

