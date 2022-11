Paukenschlag in Pöggstall: Bürgermeisterin Straßhofer tritt zurück!

Paukenschlag in der Gemeinde Pöggstall: ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer legt mit sofortiger Wirkung ihr Amt als Bürgermeisterin zurück. Zusätzlich verlässt sie auch den Pöggstaller Gemeinderat. Straßhofer teilte ihre Entscheidung engen Weggefährten erste gestern Abend kurz nach 19 Uhr per WhatsApp mit. Der Inhalt: ,,Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, das Amt der Bürgermeisterin der Marktgemeinde Pöggstall sowie mein Gemeinderatsmandat aus persönlichen Gründen mit Wirksamkeit 16. November 2022 zurückzulegen, um mich meinen neuen beruflichen Herausforderungen zur Gänze widmen zu können. Mit lieben Grüßen, Margit“.

Straßhofer wurde im Jahre 2015 zur Bürgermeisterin der Marktgemeinde Pöggstall gewählt. Die näheren Umstände des Ausscheidens sind derzeit nicht bekannt, in der Gemeinde brodelt aber die Gerüchteküche. So soll ihr das politische Leben in den vergangenen Wochen - auch von parteiinternen Funktionären - nicht gerade leicht gemacht worden sein. Für die NÖN war Straßhofer bisher nicht erreichbar. Alle Details zum Rücktritt und wie es in der Gemeinde weitergeht, lesen Sie in der kommenden Melker NÖN sowie im E-Paper.

