Die goldene Fassade im Stift Melk bröckelt: 12 Mio. für Restaurierung

Der erste Eindruck kann trügen. Die Melker Stiftsbibliothek besticht schließlich mit Gold, Glanz und Gloria. Von der Decke blicken himmlische Gestalten Johann Wenzel Bergls herunter. Schwere, edle Holzregale fassen hier in der Bibliothek einen wahren Kultur- und Wissensschatz: 100.000 Bände – davon 1.800 Handschriften und 750 Inkunabeln. Doch beim zweiten Blick – was ist dieses kleine, weiße Schachterl? Unter den Fenstern, auf dem altehrwürdigen, aber auch abgeschlagenen Holzboden, werden Insekten und Schädlinge in Klebefallen geschnappt. Den größten Schaden fügen der Bibliothek, die sich auf zwei Stockwerke erstreckt, aber Feuchtigkeit und Witterung zu. Und das macht sich an den Räumen, Regalen und den Büchern schmerzlich bemerkbar.

„Seit 2015 werden spezielle Messungen durchgeführt, um die Situation zu evaluieren und zu beobachten“, sagt Bernadette Kalteis. Es gibt wohl nicht viele, die die Melker Stiftsbibliothek besser kennen als sie. Mit 17 befreite sie schon Bücher während eines Praktikums vom Staub, heuer feiert die studierte Germanistin und Historikerin aus Melk ihr 20-jähriges Jubiläum als fixer Teil des Bibliothek-Teams. Beim Rundgang durch ihren fast tausend Jahre alten Arbeitsplatz verdeutlicht sich, Raum für Raum, immer mehr, warum man nun ein 12 Millionen Euro schweres Restaurierungsprojekt für die Stiftsbibliothek auf die Beine stellt. „Den größten Schaden verzeichnen wir im Bereich zum Altanen-Eingang“, berichtet die Bibliothekarin. Was man nämlich auch nicht vergessen darf: Das Stift Melk ist ein touristischer Hotspot, die Bibliothek wiederum Teil davon. Kalteis spricht von 5.000 Leuten am Tag, die die prunkvollen Räume besichtigen. Wenn in den nächsten elf Jahren – abgeschlossen soll das Projekt 2032 sein – die Sanierungsarbeiten laufen, wird der Bibliotheksbetrieb nicht stillstehen, so gut wie möglich weiterlaufen.

Förderverein will pro Jahr 100.000 Euro beisteuern

Unter der Leitung einer Papierrestauratorin sollen nun auch jährlich rund 10.000 Bücher gesichtet, gereinigt und schadenskartiert werden. Auch die geschwungene Wendeltreppe wird eingehaust, eine neue Handschriftenkammer errichtet. Am vergangenen Freitag startete also ein wahres Mammutprojekt am Stiftshügel. Dafür wurde ein Kuratorium zur Projektbegleitung eingerichtet, den Vorsitz hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner inne. Die Restaurierung wird in elf Etappen gegliedert, für die erste sind 500.000 Euro vorgesehen. 47 Prozent bringt das Stift selbst auf, 25 Prozent steuert das Land NÖ bei, 15 Prozent der Bund, drei die Stadt Melk. Die verbliebenen zehn Prozent möchte der Förderverein „Ex litteris immortalitas“ („Durch Bücher unsterblich“) beitragen. „Pro Jahr 100.000 Euro, über die Jahre insgesamt 1,2 Millionen Euro, also zehn Prozent“, erläuterte Erwin Hameseder, Vereinspräsident und Obmann der Raiffeisen Holding NÖ-Wien. Unterstützer werden auch Patenschaften für Bücher oder Buchserien übernehmen können. „Das Stift wird von der ganzen Welt bewundert, auch die inneren Werte gehören dazu. Wir tragen Verantwortung“, gab Abt Georg Wilfinger den Startschuss für das Projekt.

