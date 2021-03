Eine düstere Stimmung liegt in der Luft, Vorurteile schwirren durch den Ort und ein Streit, der eskaliert. „Es wird ziemlich gruselig – wie man es von meinen Filmen gewöhnt ist“, sagt Christian Kitzwögerer. Der 36-jährige Regisseur aus Ruprechtshofen hat vor kurzem die Dreharbeiten zu seinem fünften Film „Vorurteile“ fertiggestellt.

Derzeit stehen noch Farbkorrektur und Tonbearbeitung am Programm. „Als Künstler einen Film in Corona-Zeiten fertigzustellen ist eine Herausforderung. Aber wir haben es geschafft“, freut er sich.

Gedreht wurde an Schauplätzen in St. Leonhard und Ruprechtshofen, Kitzwögerers Ehefrau, die Moderatorin Theresa Kitzwögerer, spielt dabei die Hauptrolle. „Wir wollten ein gemeinsames Projekt starten, gemeinsam arbeiten. Und ich muss sagen, es hätte nicht besser laufen können“, schwärmt der Regisseur von der Zusammenarbeit mit seiner Ehefrau. Aber auch sonst werden im 22-minütigen Kurzfilm nur Schauspieler aus dem Bezirk Melk zu sehen sein.

Schmaler Grat zwischen Realität und Gerüchten

Die Handlung soll menschliche Abgründe transportieren, wie sie sich in jeder Gemeinde abspielen können. „Ich wollte einen Thriller machen, aber einen Thriller mit einem Sinn – nicht nur ein Gemetzel. Vorurteile können sich zum Beispiel aus Gerüchten in der Nachbarschaft ergeben. Es geht um den schmalen Grat zwischen Realität und Gerüchten und was im schlimmsten Fall daraus entstehen kann“, führt Kitzwögerer die NÖN im Gespräch vorab hinter die Kulissen seines neuen Werks.

Im Sommer soll der Film erscheinen und geplant sind auch Kinovorführungen. „Wann, kann ich aufgrund der Corona-Situation noch nicht sagen“, hofft Kitzwögerer auf einen frühest möglichen Start. Außerdem ist er in Verhandlungen mit Online-Streaming-Portalen, um seinen neuen Film nach dem Kinodebüt auch dort zeigen zu können. „Es wäre schön, den Film nicht nur auf die Kinoleinwand, sondern auch zum Publikum nach Hause ins Wohnzimmer bringen zu können.“