„Halleluja“, ein weiterer Film von Christian Kitzwögerer

Im vergangenen Jahr stellte der Ruprechtshofener Filmproduzent Christian Kitzwögerer seinen Film „Vorurteile“, in dessen Hauptrolle seine Frau Theresa aufgrund eines Missverständnisses zur Mörderin wurde, vor und gewann, national und international, einige Preise. Nun laufen die Dreharbeiten für einen weiteren Kurzfilm aus der Kategorie „Thriller/Horror“.

„Die Idee kam, als wir in Linz auf einem Filmfestival wegen einer weiteren Nominierung waren. Meine Frau Theresa meinte, die Produktion habe ihr so viel Spaß gemacht, sie wolle noch einen Film drehen“, erzählt Kitzwögerer.

Wie in gewohnter Manier wird der Film in der Heimatgemeinde Ruprechtshofen gedreht. „Dieses Mal sogar ausschließlich in Ruprechtshofen“, sagt der Regisseur. Für den vergangenen Film waren auch Orte aus der Umgebung, wie St. Leonhard und das eigene Haus der Familie Teil der Kulissen. „Für ‚Halleluja‘ haben wir exklusiv Ruprechtshofen gewählt“, sagt Kitzwögerer. „Die Bewohnerinnen und Bewohner werden die Drehorte ganz sicher kennen“, lacht er. Und auch die Nachbearbeitung sowie Requisite, Kamera und Videoschnitt übernimmt der Produzent selbst. „Wir nehmen schon viel Erfahrung aus unserem ersten Film mit. Da weiß man dann, was funktioniert und was nicht“, sagt er.

Die Fertigstellung des Filmes ist vorerst für Ende Juni geplant. Das Paar möchte im Sommer bereits an Filmfestivals in Europa und den USA teilnehmen und ihre neue Produktion präsentieren. „Das wird eine große Herausforderung, aber wir werden das schon schaffen“, sagt Kitzwögerer zuversichtlich.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.