„Ich habe bereits nach den ersten 30 Seiten den gesamten Haushalt aufgeräumt und so richtig ausgemistet“, berichtet eine der ersten Leserinnen von Helga Zöchbauers Buch. Mit ihrem Erstlingswerk „Ausmisten – Aufräumen – Aufatmen“ hat die 43-jährige Ruprechtshofnerin offenbar für viele den richtigen Nerv getroffen.

„Vom Chaos über die Ordnung zum Minimalismus“. So wird der 120 Seiten umfassende Inhalt auf der Buchrückseite beschrieben. Helga Zöchbauer war selbst schon immer sehr ordnungsliebend. Die Idee, darüber ein Buch zu schreiben, begleitete sie bereits länger. „Ich mache alles mit 100 Prozent“, sagt sie.

Deshalb wollte die Ehefrau und Mutter eines Sohnes „ihr Projekt“ nicht parallel zum Job als Volksschullehrerin in Persenbeug starten. Es folgte ihr Entschluss, auszusteigen und sich der Schreiberei zu widmen. Diese war fürs erste Buch in gut drei Wochen erledigt. „Ich hatte davor schon viel recherchiert und selbst Erfahrungen gesammelt.“ Gemeinsam mit der Pöchlarner Grafikerin Katrin Scheichelbauer (hello! Designstudio) wurde das Buch in Form gebracht und layoutiert. Das fertige Werk ist als eBook (8,99 Euro) oder als Taschenbuch (12,95 Euro) erhältlich. Fixe Auflage gibt es keine. Die Neo-Autorin schätzt die Selbstpublikation ohne Verlag mit „Print on Demand“ bei Amazon. Erst wenn bestellt wird, geht ein Buch in Druck.

Enormen Anklang findet „Ausmisten – Aufräumen – Aufatmen“ bei den Usern des Online-Ausleihprogramms „kindleunlimited“. Sogar Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratky ist über Instagram schon darauf aufmerksam geworden.

Für Helga Zöchbauer war das aber nur der Anfang. Aktuell schreibt sie bereits an ihrem ersten Roman. Ob sie auch da zum Schluss alles in Ordnung bringt?