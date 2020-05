Tragödie am Mittwochnachmittag in Ruprechtshofen. Alt-Bürgermeister Hermann Heiß erlitt beim Rasen mähen in seinem Garten einen Herzinfarkt und verstarb kurze Zeit später. Der 75-jährige Heiß lenkte von 1992 bis 2010 die Geschicke der Gemeinde und war damit unmittelbarer Vorgänger von VP-Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer. Außerdem war Heiß auch Hauptschul-Direktor von St. Leonhard/ Ruprechtshofen. Die

Betroffenheit nach dem Tod des ehemaligen Ortschefs ist in der Gemeinde wenige Stunden nach Bekanntwerden groß. "Seine ruhige und ausgleichende Art war beispielgebend. Unter seiner Führung wurden wesentliche Infrastrukturprojekte zum Wohle der Bürger umgesetzt", zeigt sich Gruber-Doberer über das plötzliche Ableben erschüttert. Zu Heiß Projekten zählten etwa die Errichtung der Kläranlage samt dazugehörigem Kanalnetz, die Gestaltung des Hauptplatzes sowie die Sanierung des Kindergartens sowie der Volks- und Hauptschule.

Heiß war Ehrenbürger der Gemeinde. Seine Leidenschaft galt dem Fußball und seinem geliebten FC Leonhofen.