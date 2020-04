Die Coronakrise hat auch den Alltag von Jonas Auer gehörig auf den Kopf gestellt. Der 20-Jährige ist Fußballprofi bei Mlada Boleslav (Tschechien). An ein Fußballtraining ist aber auch in Tschechien aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit nicht zu denken. „Die Sportplätze sind alle gesperrt. Das letzte Training hatten wir vor einem Monat“, erklärt Auer gegenüber der NÖN.

Der gebürtige Ruprechtshofner verbringt die meiste Zeit nun alleine in seiner Wohnung am Stadtrand von Prag. Notgedrungen hält er sich nun fast ausschließlich dort auf. „Ich gehe jeden Tag laufen, da wir ein Trainingsprogramm vom Verein mitbekommen haben. Die Übungen mit dem Ball kann ich aber nicht wirklich machen, da ich keinen Garten habe“, schildert Auer seine begrenzten Trainingsmöglichkeiten.

Da es in Tschechien eine Maskenpflicht gibt, gestaltet sich aber auch das Laufen nicht so einfach. „Ich versuche, bei mir in der Nähe irgendwo zu laufen, wo keine Leute sind, damit ich ohne Maske laufen kann. Ansonsten kann man damit leider nur schwer atmen“, gibt der 20-jährige Fußballprofi Einblick in seinen Corona-Alltag.