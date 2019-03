Der junge Mann war geständig, teilte die Exekutive am Montag mit. Er gab an, dass er die Schreckschusspistole nur ausprobieren wollte und dabei in die Luft gezielt habe. Der 18-Jährige aus dem Bezirk Melk wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Die Schüsse waren am späten Abend des 1. Februar vor einem Haus im Ortsteil Zinsenhof gefallen. Der Bewohner des Gebäudes erstattete Anzeige. Fünf Patronenhülsen einer Schreckschusspistole wurden sichergestellt.

