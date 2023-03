Loosdorf: Weitere Anzeigen nach Drogenrausch eines 20-Jährigen

Im Fall eines 20-Jährigen, der in der Nacht von Sonntag auf Montag im Drogenrausch ein Auto demolierte (die NÖN berichtete), sind nun weitere Sachbeschädigungen bekannt geworden. Im Zuge der Erhebungen bezüglich der nächtlichen Vorfälle wurden weitere Anzeigen betreffend Sachbeschädigung aufgenommen. So beschädigte der 20-Jährige fünf Pkw, ein Quad sowie ein Motorrad. Die demolierten Fahrzeuge haben meist aufgestochene Reifen, eingeschlagene Scheiben sowie starke Kratzer am Lack.

Die Ermittlungen brachten auch zu Tage, dass der Beschuldigte Sonntagnacht zwei Loosdorfer durch Tritte und Schläge verletzt hatte. Eine weitere Person, die kurz nach der Auseinandersetzung am Tatort war, wurde per SMS gefährlich bedroht.

Beim Motiv bezüglich der Sachbeschädigungen handelte es sich um eine Racheaktion. So gab der Loosdorfer in der Einvernahme an, dass vor Jahren von seinen ehemaligen Freunden das Moped beschädigt wurde. Der Beschuldigte war zu allen Vorwürfen geständig und billigte einer Schadenswiedergutmachung zu. Gegenüber dem 20-Jährigen wurde ein Waffenverbot ausgesprochen.

