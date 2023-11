Pickerlattacke gegen Ybbser Stadtchefin? Polizei ermittelt

Die Donaustadt Ybbs kommt derzeit einfach nicht zur Ruhe. Grund für die hitzige Stimmung in der Stadt ist die Bekanntgabe der Stadtgemeinde Ybbs und Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ), am aktuellen Trainingsplatz des ASK Ybbs in unmittelbarer Nähe zum Ybbser Freizeitzentrum in Zukunft das neue Schulzentrum zu errichten.

In diesem Zusammenhang sieht Schachner auch die aktuelle Sticker-Aktion in der Stadtgemeinde. Bislang unbekannte Täter haben an neuralgischen Punkten quer über das Stadtgebiet Pickerl mit der Aufschrift „Für gewählte Bürgermeister:innen“ geklebt. Darunter etwa ein Schild der SPÖ Ybbs, am Eingang zum Rathaus, beim Ybbser Fahrradmuseum, bei der Stadthalle und auch bei der Ybbser Mittelschule. Alle Orte lassen sich dabei direkt mit Stadtchefin Schachner in Verbindung bringen. So ist Schachner etwa im Brotberuf Lehrerin an der Mittelschule und die Revitalisierung des Fahrradmuseums war vor allem auch der jetzigen Stadtchefin zu verdanken.

Schachner selbst nimmt die Aktion mit Humor und bedankt sich via NÖN beim „scheinbaren Verehrer“ ihrer Person und versucht, diesen auch aufzuklären: „Ich bin eine durch den Gemeinderat gewählte Bürgermeisterin und habe bei meiner Wahl 100 Prozent der Stimmen erhalten. Wie jeder weiß, wird in Niederösterreich der Bürgermeister durch den Gemeinderat gewählt.“ Schachner selbst erstattete im Namen der Stadtgemeinde Ybbs Anzeige bei der Polizei.

Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger bestätigt die Anzeige und Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen. Auch dieser sieht die Pickerl-Aktion gegen die Stadtchefin gerichtet. „Die Aktion hängt vermutlich mit der Bürgermeisterin zusammen“, betont Heinreichsberger.

Hinter der Aktion selbst vermuten viele Ybbserinnen und Ybbser die Bürgerinitiative „Klare Köpfe“. Auch weil hinter der Aktion und der Auswahl der Orte ein gewisses Fachwissen von Gemeindegeschehen und Gemeindeordnung vorauszusetzen ist. Jeden Zusammenhang mit der Aktion dementiert allerdings Thomas Pöchhacker von der Bürgerinitiative umgehend: „Ich habe selbst noch keine dieser Pickerl gesehen. Ich kann aber ausschließen, dass die Bürgerinitiative dahinter steckt. So etwas machen wir nicht.“