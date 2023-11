Spray-Aktion von Ex-Stadtrat am Manker Friedhof hat ein Nachspiel

Am vergangenen Sonntag war's so weit, Anton Hikades Termin bei der Polizei. Er musste den Beamten Rede und Antwort stehen: Am Samstag, 28. Oktober, besprühte der ehemalige SPÖ-Stadtrat eine Mauer und zwei Bäume am Manker Friedhof.

Warum? Weil er ein Zeichen gegen die geplante Wegänderung setzen wollte, wie er gegenüber der NÖN erläuterte: Im Zuge des Projekts um den neuen Eurospar in der Bahnhofstraße wurde die Idee erstmals laut, für einen Weg einen Teil der Friedhofsmauer zu durchbrechen (hier geht's zum Vorbericht). Die Entscheidung, wo und wie der Geh- und Radweg verlaufen wird, steht noch aus – Hikade griff indes zur Spraydose.

Er sprühte die Worte „zum Eurospar“ auf die Friedhofsmauer und zwei dicke Linien auf die beiden Bäume daneben. Danach schickte er ein Foto davon an die Polizeiinspektion Mank – mit der Info, dass es sich um „seinen heutigen Aktionismus“ handelte. Die Polizei antwortete mit einer Ladung.

Stadt Mank schaltet Baumsachverständigen ein

„Er war da, er wurde befragt – und er hat angegeben, dass er es war“, fasst Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger zusammen. Bei so einer Spray-Aktion gehe es um den Straftatbestand der Sachbeschädigung, der Fall wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten übergeben.

„Ich habe vielleicht übers Ziel hinausgeschossen“, sagt Anton Hikade nach seiner Einvernahme hinsichtlich der Sachbeschädigung. Aber er betont auch, dass er zu seiner Aktion steht: „Dieser Unfug kann nur so bekämpft werden!“

Wie die Staatsanwaltschaft St. Pölten den Fall beurteilt, bleibt abzuwarten. Und warten muss nun auch noch die Stadtgemeinde Mank, bis Hikades „Werk“ – das übrigens aktuell verhüllt ist – entfernt werden kann. Die Schrift von der Mauer zu kriegen sei laut ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger grundsätzlich nicht problematisch, bei den Bäumen sieht das aber anders aus. „Da brauchen wir einen Baumsachverständigen“, sagt er. Zudem betont der Stadtchef, dass – anders als von Hikade berichtet – kein Geh- und Radweg hier Thema sei, sondern „nur ein Gehweg“.