Vandalenakt bei Melker Radarboxen

Vandalenakt in der Bezirkshauptstadt: Am Wochenende hatten es bislang unbekannte Täter auf zwei Radarboxen in der Prinzlstraße sowie beim Melker Stadtpark abgesehen. Dabei besprayten sie sowohl beide Fenster der Radareinrichtung sowie die Außenhülle. Montagfrüh waren zumindest die beiden Fenster sämtlicher betroffenen Radarboxen wieder gereinigt.

Laut Aussagen von ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl wurde der Stadtgemeinde ein Foto zugespielt, wo der Übeltäter zu sehen sein soll. Bis Montagmittag gibt Strobl dem Täter Zeit, sich freiwillig bei der Stadtgemeinde zu melden. „Man kann zu den Radarboxen stehen wie man will, man muss nicht zu schnell fahren und Beschädigung von fremdem Eigentum geht schon gar nicht“, betont Strobl.