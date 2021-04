Es wird schon angerichtet: Die Marktgemeinde Weiten steckt mitten in den Vorbereitungsarbeiten für eine zeitgerechte Öffnung des Freibades für die Sommersaison 2021. „Man erwartet sich bei den Richtlinien des Bundes und allfälliger Auflagen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr“, betont Amtsleiterin und geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin Regina Steininger.

Die Gemeinderätin gibt die Richtung vor: „Wir haben vor, aufzusperren, um den Gästen aus nah und fern ein Badevergnügen zu ermöglichen. Im Schwimmbecken ist für 40 Personen Platz und auf der Liegewiese waren im Vorjahr 200 erlaubt.“

Somit steht den Erholungsuchenden ein ungetrübter Badespaß ins Haus, wenn diese Vernunft und Selbstverantwortung zeigen. Einzige Änderung gegenüber dem Vorjahr: Die Eintrittspreise mussten angepasst werden. So kostet eine Tageskarte um 50 Cent mehr (drei Euro) und die Preise für Saisonkarten werden für Erwachsene von 35 auf 45 bzw. für Kinder von 17 auf 22 Euro angehoben.

Weitens ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger sieht in der Öffnung „viele positive Aspekte, so zum Beispiel einen Beitrag zur sportlichen Betätigung, es können sich wieder mehrere Personen treffen und vor allem den Aufenthalt in der frischen Luft“.

Zur Zeit wird noch ein Mitarbeiter für die Betreuung des Bades und des Buffets gesucht. Laut Steininger zeichnet sich hier ein kleiner Hoffnungsschimmer am Horizont ab – damit auch dieses Sorgenkind behoben werden kann.