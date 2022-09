Rekordsommer für die Freibäder im Bezirk Melk

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die kühlen Temperaturen und die Regenschauer der vergangenen Tage prophezeien bereits den nahenden Herbstbeginn. Vorige Woche schlossen im Bezirk die letzten Freibäder. Die NÖN hörte sich um, wie die einzelnen Gemeinden über die abgelaufene Badesaison bilanzieren.

Wachaubad Melk: Historisch. Exakt 1.566 Badegäste passierten am 19. Juni den Eingang zum Wachaubad und bescherten dem Bad damit den am stärksten besuchten Badetag in seiner Geschichte. Insgesamt sind die Stadtverantwortlichen mit der abgelaufenen Saison ebenso mehr als zufrieden. Über 33.000 Badegäste besuchten in knapp 4,5 Monaten das Wachaubad. Im Jahr 2019 waren es 32.000 Badegäste. „Die Saison war von sehr viel Sonnenschein geprägt. Man sieht aber, dass nicht nur die Melkerinnen und Melker das Bad schätzen, sondern auch viele Menschen aus der Region“, bilanziert ÖVP-Stadtchef Patrick Strobl.

Stadtbad Pöchlarn: Besucherrekord. „So viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie“, vermeldet FPÖ-Stadtrat Andreas Willatschek zum Ende der Badesaison in Pöchlarn. „Rund 15.790 Gäste strömten ins Stadtbad“, bilanziert er nicht ohne Stolz. Mittlerweile laufen auch schon die Planungen, um für nächstes Jahr vorbereitet zu sein. Der Pachtvertrag zwischen der Stadtgemeinde und Badbetreiber Niko Hasic war nur auf ein Jahr befristet, von Anfang bis Ende Oktober läuft nun die Ausschreibung. Das Großprojekt „Stadtbad neu“, wie eine etwaige Sanierung oder gar ein Neubau in der Vergangenheit tituliert wurde, sei derzeit kein Thema. „Den Badbetrieb aufrecht zu erhalten, ist unsere Priorität. Derzeit werden etwa die Becken auf Vordermann gebracht“, gibt Willatschek Einblick.

Badeteich Raxendorf : Top-Ergänzung. Sehr zufrieden zeigt man sich bei der Gemeinde Raxendorf über den Besuch im naturnahen Badeteich in der abgelaufenen Saison. Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger erklärt: „Der Besuch war sehr gut, es gibt aber keine Besucherzahlen, da eine Zählung bei freiem Eintritt nicht erfolgt.“ Sehr stolz zeigt sich der Bürgermeister über die durchgehende gute Wasserqualität in der gesamten Badezeit. Neben dem Badebetrieb wurde auch die Versorgung mit Getränkeautomaten durch die Besucher bestens aufgenommen. Auch in diesem Sommer zeigte sich, dass der naturnahe Badeteich in Raxendorf eine gute Ergänzung zu den Schwimmbädern in der Region ist.

Marbach Im Nibelungenbad sind die Verantwortlichen mit der abgelaufenen Saison durchaus zufrieden, es konnten 3.147 Badegäste gezählt werden. „Der Juli war ob des guten Wetters sensationell, der August dafür etwas durchwachsen“, zieht ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder Bilanz.

Hürm Im Freibad Hürm freute man sich in diesem Jahr über rund 1.205 Besucherinnen und Besucher. „Wir freuen uns, dass unser kostenloses Freibad so gut angenommen wird, und hoffen, dass die nächste Saison wieder genau so gut angenommen wird“, sagt ÖVP-Bürgermeister Johannes Zuser.

