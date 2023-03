Schwere Saison für Jauerling

Es gab gewiss bereits leichtere Wintersaisonen am Jauerling: Vergangenen Donnerstag beendeten die Verantwortlichen die diesjährige Saison. Eine Saison, die von schwankenden Wetterbedingungen – von Tauwetter bis zu tiefwinterlichen Verhältnissen mit Pulverschnee – geprägt war.

Seit der Saisoneröffnung am 16. Dezember konnten die Verantwortlichen insgesamt 36 Betriebstage abhalten. Damit war dieser Winter eine der kürzeren Saisonen in der Geschichte des Jauerlings. Vor allem das Tauwetter und der Schneemangel führten zu Beginn der Weihnachtsfeiertage bis 25. Jänner zu einem vollständigen Betriebsstillstand. „Wir hatten diesen Winter aber auch traumhafte winterliche Bedingungen sowie strahlenden Sonnenschein, vor allem in den Semesterferien und den Wochen davor und danach“, erzählt Jauerling-Geschäftsführer Michael Reichl.

In dieser Zeit wurde der Jauerling regelrecht gestürmt und die Besucherfrequenzen waren außerordentlich hoch. Höhepunkt der diesjährigen Saison war die „Sunrise Ski Experience“ an einem frühen Morgen im Februar. Gutes Feedback gab es auch für den neuen Wirten der Skihütte, Patrick Fürst. Er überzeugte mit frischen und qualitativ hochwertigen Speisen. Wie viele Besucher in diesem Jahr auf dem Jauerling waren, teilen die Betreiber nicht im Detail mit – man spricht aber von Tausenden Wintersportlern.

