Christbaumbauern aus Bezirk Melk: „Jeder soll einen Baum haben“

Willi Greßl ist stolz auf seine Christbaumkulturen. „Die sind dieses Jahr sogar noch schöner als sonst“, strahlt der Christbaumbauer aus Hilmanger (Maria Taferl). Sein „Geheimrezept“ für saftige, grüne Nadeln an den Tannen: Kalk.

„Der Dünger ist mir heuer ehrlich gesagt zu teuer gewesen. Also hab‘ ich recherchiert und herausgefunden, dass unseren Böden Kalk fehlt. Also hab‘ ich das einmal ausprobiert“, erzählt er. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, ist Greßl überzeugt. Einige seiner Bäume schmücken auch schon Schönbrunn oder Schloss Hof. Am vergangenen Wochenende startete offiziell der Verkauf. Dass die Menschen aufgrund der aktuellen Situation rund um die hohen Preisentwicklungen den Sparstift beim Christbaumkauf ansetzen werden, bezweifelt Greßl.

„Ich glaube, dass das Weihnachtsfest auch in schwierigen Zeiten einen großen Stellenwert in der Bevölkerung hat. Und außerdem haben wir uns seitens der Christbaumbauern in Niederösterreich darauf geeinigt, die Preise diese Saison nicht zu erhöhen. Jeder soll einen Baum haben“, betont der Christbaumbauer vom Taferlberg. Dieses Credo verfolgt auch Matthias Groissmayr aus Kilb. Ab dieser Woche gibt es am Pferdehof Birkenholz in Hummelbach Christbäume zu kaufen – und zwar auch ohne Preiserhöhung.

„Die Nadeln werden dieses Jahr sicher lange halten!“

„Jeder soll ein schönes Weihnachtsfest haben. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, die Preise gleich hoch wie im Vorjahr zu halten“, erläutert Groissmayr.

Der Christbaumverkauf in Kilb wird an den kommenden Wochenenden in Form eines „Weihnachtsdorfs“ zelebriert – Ponyreiten, Blasmusik und Feuershow inklusive. Groissmayr rechnet mit guten Verkaufszahlen, seine Bäume seien heuer „sehr schön gewachsen“. „Da es im September nochmal ordentlich geregnet hat, konnten die Pflanzen noch einmal richtig ‚tanken‘. Die Nadeln werden dieses Jahr sicher lange halten!“, prophezeit der Kilber im NÖN-Gespräch.

