Steigerung der Radtouristen auf Donauradweg

Der Radtourismus entlang der Donau im Bezirk Melk boomt. Das zeigen nicht nur die Nächtigungszahlen, sondern auch die Auswertungen der Zählstellen im Bezirk.

Eine Steigerung von knapp zehn Prozent gab es etwa bei der Radzählstelle Ybbs-Krummnußbaum: Passierten diese Stelle im Jahr 2021 noch 64.300 Radlerinnen und Radler, waren es im Vorjahr bereits 70.700. Ähnlich sehen die Zahlen auch auf der nördlichen Donauseite aus. Im Bereich Persenbeug-Marbach verzeichnete die Zählstelle im Jahr 2021 63.300 Radlerinnen und Radler, 2022 waren es dann bereits 72.700 Personen.

Wie populär der Donauradweg bei Touristen ist, zeigt aber auch eine Auszeichnung der Fachzeitschrift „Bike&Travel“. Die Leserinnen und Leser wählten den Donauradweg dabei mit über 15.500 Stimmen bei den beliebtesten Flussradtouren aus über 100 Regionen auf den ersten Platz. Zufrieden mit der Entwicklung zeigt sich Donau-Geschäftsführer Bernhard Schröder: „Dass der Donauradweg nach all den Jahren noch immer hoch im Kurs steht, freut uns natürlich. Wir sehen es aber auch als unsere Aufgabe, die touristische Infrastruktur sowohl am Donauradweg, wie auch abseits, stetig weiterzuentwickeln.“ Insgesamt verzeichnete die Donauregion in Niederösterreich im abgelaufenen Jahr über 1,5 Millionen Nächtigungen.

