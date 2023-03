Marillenblüte: Sonderschifffahrten durch die Wachau

Nachdem die DDSG Blue Danube unter der Leitung von Wolfgang Fischer und Wolfgang Hanreich bereits mit voller Kraft aus den schwierigen Pandemie-Zeiten gefahren ist und im letzten Jahr rund 240.000 Passagiere befördert hat, stehen die Zeichen für die bevorstehende Saison auf weiteres Wachstum der rot-weißen Binnenschifffahrtsflotte, die in der Bundeshauptstadt Wien und der Wachau ablegt. Durch den Innovations- und Digitalisierungsschub der letzten zwei Jahre legt der Online-Verkauf im Vergleich zum ersten Quartal 2019 in diesem Jahr um beachtliche 55 Prozent zu. Nicht nur das macht Grund zur Freude. Auch ein längerer Blick in die Vergangenheit lohnt. Vor 200 Jahren wurde der Grundstein für die Erfolgsgeschichte der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft gelegt. Die Vorgängergesellschaft der DDSG Blue Danube stach dann erstmals 1829 in See.

Foto: DDSG

Weitere Erfolge stehen am Fahrplan: Erstmals bietet die DDSG Blue Danube in den nächsten Tagen Sonderfahrten zur eindrucksvollen Marillenblüte in der Wachau an. Von 25. bis 31. März 2023 lässt sich das beeindruckende Naturspektakel an Bord der MS Dürnstein erleben.

