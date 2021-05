Regelmäßig zum Start in die Tourismussaison ist der Melker Hauptplatz Gegenstand von Diskussionen. Seit der Neugestaltung sind vielen nicht nur die Parkplätze zwischen Hauptplatz und Café Central ein Dorn im Auge, sondern auch der fehlende Schatten in den heißen Sommermonaten.

ÖVP-Stadträtin Ute Reisinger kennt die Kritik im Zusammenhang mit dem Hauptplatz. „Wir wissen um die Hitzeproblematik“ betonte Reisinger im vergangenen August.

Zwar wurden Bäume gesetzt, um schattige Plätze zu schaffen, der gewünschte Erfolg blieb aber aus. Damals erzählte sie gegenüber der NÖN, dass in Zusammenarbeit mit „Natur im Garten“ Begrünung und Beschattung die Steinflächen reduzieren sollen.

Umfrage: Bevölkerung greift Thema nicht auf

Auch das Element Wasser soll dabei eine Rolle spielen. Miteinbezogen werden in die mögliche Neugestaltung sollte im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses auch die Bevölkerung.

Das war Anfang September des Vorjahres, seither ist nichts passiert. Der Hauptplatz fristet weiterhin sein Dasein samt Kritikpunkten. Auf Nachfrage betont Reisinger, dass im Zuge der Umfrage für den Stadterneuerungsprozess seitens der Bevölkerung das Thema Hauptplatz nicht aufgegriffen wurde. Vielmehr sei aus budgetären Gründen derzeit eine Neugestaltung des Hauptplatzes auszuschließen.

Zudem verweist Reisinger auf eine im Sommer durchgeführte NÖN-Umfrage zum Thema Hauptplatz, bei der 55 Prozent der Befragten mit der aktuellen Situation zufrieden waren.

„Zur Parkplatzordnung am Hauptplatz gibt es nach wie vor sehr gegenläufige Interessen in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen“, erklärt Reisinger, dass die aktuelle Parkplatzordnung sowie die Hauptplatzgestaltung Ergebnis eines Bürgerbeteiligungsprozesses im Jahr 2011 von über 100 Melkern und Melkerinnen ist. „Es gibt derzeit keine Parameter, die eine Neuordnung des Hauptplatzes notwendig machen“, betont Reisinger.

Angedacht sind allerdings kostengünstige Möglichkeiten zur Eindämmung der Hitzeentwicklung. Dazu gibt es derzeit, am Beginn der Tourismussaison, aber noch nichts Konkretes.

Von einem eher „öden Anblick“ des Hauptplatzes spricht SPÖ-Gemeinderat John Haas. Er ortet gerade für die Sommermonate enormes Verbesserungspotenzial.

SPÖ fordert mehr Schattenspender

„Unser Vorschlag ist, vermehrt Sitzgelegenheiten zu schaffen und auch mobile Schattenspender, etwa mit Pergolas, aufzustellen“, bezieht sich Haas auch auf Umfragen und Bürgergespräche im Rahmen der Melker Gespräche, die die SPÖ vor der Gemeinderatswahl initiiert hatte. Als weiteren Schritt schlägt Haas auch die Installierung von Sprühwasser, nach Wiener Vorbild, vor.

Auch Gemeinderat Gabriel Kammerer (Grüne) ortet den Wunsch der Bevölkerung auf Verbesserungen in Bezug auf den Hauptplatz. Er stellt abermals die Frage in den Raum, ob es tatsächlich in den Sommermonaten die gesamte Anzahl an Parkplätzen braucht. Kammerer sei es aber vor allem wichtig, die Innenstadt-Betriebe zu fördern und auch damit die Innenstadt zu beleben.

Zu diesem Zweck regte auch Reisinger, noch vor dem Ausbruch der Pandemie, die Installierung von Pop-Up-Stores an. Warum seither das Projekt entschlummert ist, kann die zuständige Stadträtin erklären: „In den vorgesehenen Räumlichkeiten haben sich mittlerweile Betriebe angesiedelt.“