Wachaubahn startet in die neue Saison

Pünktlich zur Marillenblüte kehrt die Wachaubahn aus ihrer Winterpause zurück und startet am 18. März in die Saison 2023. „Das UNESCO Weltkulturerbe Wachau mit seiner unglaublichen Vielfalt an Natur und Kultur auf dichtem Raum lässt sich am besten nachhaltig und autofrei mit unserer Wachaubahn erkunden. Die großen Panoramafenster und die erhöhte Trassierung ermöglichen dabei einzigartige Ausblicke“, informiert Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Ein Top Angebot für Vielfahrer und Einheimische ist die Wachaubahn Saisonkarte. Zum Saisonstart profitieren die Kunden zusätzlich vom Frühbuchertarif. „Im Aktionszeitraum bis 30. April ist die Saisonkarte im Infocenter oder direkt im Zug zum halben Preis erhältlich. Gleichzeitig reist das Fahrrad während der ganzen Saison kostenlos mit. Ein Angebot für all jene, die 2023 klimafreundlich im UNESCO Weltkulturerbe unterwegs sein wollen“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Die Wachaubahn verbindet Krems an der Donau mit Emmersdorf und verkehrt in der Saison 2023 ab 18. März jeden Samstag, Sonntag und Feiertag. Von 29. Mai bis 1. November November ist sie täglich für die Gäste unterwegs. Im Advent – von 2. bis 17. Dezember – fährt die Bahn an Samstagen-, Sonn- und Feiertagen.

