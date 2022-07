Salons aus Marbach und Maria Taferl beim Wettkampf der Eismacher

Werbung

Das Restaurantmagazin Falstaff will‘s wieder wissen: Per Online-Voting ist der Gourmet-Guide auf der Suche nach den beliebtesten Eissalons des Landes.

Nach der Nominierungsphase stehen die Top-10 in den Bundesländern (entspricht den Betrieben mit den meisten Nennungen) fest. Im NÖ-Voting rittern zwei Betriebe aus dem Bezirk um den begehrten Titel: das Café Lechner in Marbach und das Café Maria-Theresia Braun in Maria Taferl.

Letztere landeten 2020 beim Eissalon-Voting auf Platz drei. Bis Montag, 25. Juli, läuft die Abstimmung: www.falstaff.at/nd/voting-die-beliebtesten-eissalons-2022/

