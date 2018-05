Die beiden Sanitäter Sabrina Rusa und Philipp Mistelbacher waren mit der werdenden Mutter am Weg von Weins zur Entbindung ins Landesklinikum Amstetten. In Neumarkt an der Ybbs musste die Fahrt unterbrochen werden, da es der kleine Tobias nicht mehr erwarten konnte. Die beiden Sanitäter unterstützten die Mutter beim Geburtsvorgang und übernahmen die Erstversorgung des gesunden Buben.

Zur ärztlichen Begutachtung wurde das Notarzteinsatzfahrzeug Ybbs-Persenbeug mit Notärztin Gabriela Kostner sowie den Sanitätern Michael Kammerer und Michael Heilos hinzugezogen.