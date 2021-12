Melker „Hendlleiter“ ist Geschichte

Wer in den vergangenen Monaten die Hubbrücke überqueren wollte, musste erst das hölzerne Provisorium erklimmen. Beim Hochwasser im Juli wurde die Brücke beschädigt, der zwischenzeitliche Holzsteg erwies sich allerdings weder als barrierefrei noch als recht fußgängerfreundlich – daher auch der unliebsame Kosename „Hendlleiter“. Diese ist nun aber Geschichte.

Am Montag der Vorwoche starteten die Sanierungsarbeiten, die voraussichtliche Sperre wurde seitens der Stadt für zwei Wochen anberaumt. Nun ging es aber schneller als gedacht: Bereits am Dienstagnachmittag, also in knapp zwei Tagen, war die Sanierung abgeschlossen. Wie das? „Da die Stahlträger und Einbauteile von der Firma MPH werkseitig so gut vorbereitet waren und alle Schraubenbohrungen exakt gepasst haben, konnte die Montage dementsprechend schnell vorangetrieben werden“, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens der Stadtgemeinde. Weiters sei das schnelle Baustellen-Ende aufgrund der „perfekten Abstimmung“ zwischen dem Melker Wirtschaftshof und der beauftragen Firma möglich gewesen. Für Restarbeiten müsse die Hubbrücke allerdings noch einmal – für „wenige Stunden“, heißt es – gesperrt werden. Wann das sein wird, stehe auf NÖN-Anfrage derzeit noch nicht fest.