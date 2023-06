Melker Stiftsbibliothek: 10.000 Bücher werden über Sommer „geputzt“

Insgesamt zwölf Millionen Euro kostet die Restaurierung der Stiftsbibliothek im Stift Melk. Der Startschuss für die Arbeiten erfolgte bereits im Jahr 2022 und wird insgesamt elf Jahre, bis zum Jahr 2032 andauern. „Die Restaurierung würden wir alleine niemals schaffen. Ich bin daher sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die uns dabei helfen und wir engagiert zusammenarbeiten“, erklärt Abt Georg Wilfinger zum Start der zweiten Etappe der Restaurierung.

Mit ihren 100.000 Bänden, davon 1.800 Handschriften und 750 Inkunabeln, ist die Stiftsbibliothek wichtiges Kulturgut und ein Hauptanziehungspunkt für internationale Besucherinnen und Besucher. Für die diesjährige zweite Etappe des Umbaus sind 1,75 Millionen Euro kalkuliert, 413.000 Euro kommen davon vom Land Niederösterreich.

Einen Überblick über die geplanten Arbeiten für das aktuelle Jahr gibt im Rahmen einer Bibliotheksführung Bibliothekarin Bernadette Kalteis. So wird das Bücherlager um das Bücherlager West erweitert, die Fassade der Südbastei restauriert oder die Fußbodenkon-struktion in der alten Handschriftenkammer saniert. Eine besonders fordernde Arbeit wartet auf die Ferialpraktikanten in den Sommermonaten. Über den Sommer müssen rund 10.000 Bücher geputzt werden. Danach werden diese vom Restaurationsteam begutachtet, auf Schäden und Schädlingsbefall untersucht und danach im Herbst repariert. Fleißig gearbeitet wird bereits am Arkadengang, bei dem ein Teil künftig „indoor“ ist und neue Studierplätze bieten soll.

Zwar wurde die Bibliothek bereits 1735 eröffnet, alles erforscht ist bisweilen aber immer noch nicht. So entdeckten die Restauratoren im Rahmen der aktuellen Arbeiten Kettenbücher, also Bücher, die aufgrund ihres Werts mit Ketten gesichert wurden. Noch Rätseln geben den Bibliothekaren die Porträts von Gelehrten im Bereich der Fensterdecken auf. So spiegeln diese Gelehrte im benediktinischen Kontext – darunter Elena Lucrezia Piscopia, eine Benediktineroblate und Gelehrte sowie die erste Frau weltweit, die einen Doktortitel erhielt. „Wenn alle Gelehrten identifiziert sind, zeigt sich eventuell ein Konzept, welches hinter den damaligen Gedanken steckt“. erzählt Kalteis. Untypisch an den Porträts ist aber auch, dass sich Benediktiner selbst ins Rampenlicht stellten.

Bei den Gesamtkosten von 1,75 Millionen Euro für die zweite Etappe befindet sich auch die Hochdruckvernebelungsanlage, die im Fall eines Brandes die wertvollen Bücher schützen soll. Aktuell wird diese Anlage mit mehreren Bücherattrappen getestet. Daneben stehen 2023 auch der Hammerflügel und die Fassade der Südbastei am Restaurierungsplan.