FPÖ-Dringlichkeitsantrag in Pöchlarn abgeschmettert

Genau zwei Jahre ist es her, dass Mieter der Gemeindewohnungen am Auweg 4 die NÖN zum Lokalaugenschein in ihr Zuhause baten. Seither rückte das Thema um die – zum Teil stark sanierungsbedürftigen – Gemeindebauten in den Fokus der Stadtpolitik. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte die FPÖ-Fraktion diesbezüglich einen Dringlichkeitsantrag ein: Die Freiheitlichen schlugen vor, die Erlöse aller ab dem Jahr 2021 und zukünftig verkauften Wohnungen zur Gänze für die Sanierung der vermieteten sowie leer stehenden Gemeindewohnungen zu verwenden. Auf die Tagesordnung schaffte es ihr Antrag nicht – Grüne und SPÖ stimmten zwar dafür, die ÖVP als Mehrheitspartei aber nicht. Ob ihnen denn die Sanierung kein dringendes Anliegen ist? „Doch“, sagt ÖVP-Stadtchef Franz Heisler. „Aber der Antrag wurde so gestellt, dass alle 188 Wohnungen gemeint sind. Da reden wir von Millionenbeträgen.“ Und alle Wohnungen zu sanieren, sei „eben nicht dringend“: Es werde selektiert.

Wohin wandert der Erlös bei Wohnungsverkäufen?

Der Bürgermeister verweist darauf, dass laufend Gemeindewohnungen saniert werden – das viel zitierte Objekt am Auweg 4 soll im Frühjahr 2022 folgen. Zur Erinnerung: Eigentlich hätten die Arbeiten schon dieses Jahr starten sollen, doch die Engpässe und Lieferprobleme am Bausektor sorgten für die Verschiebung der Sanierung, die rund 480.000 Euro kosten soll, aufs nächste Jahr.

Dass die ÖVP den Dringlichkeitsantrag nicht unterstützt hat, sorgt bei der FPÖ freilich für Kritik. „Beim Verkauf der Gemeindewohnungen ergeht der größte Teil der Erlöse in das Gemeindebudget, wo sie leider nicht den Wohnungssanierungen dienen, sondern diversen anderen Zwecken zugeführt werden“, sagt FPÖ-Parteichef Gerald Albrecht. Wohin die Erlöse wandern, sei Entscheidung der KIG (siehe Infobox), wie Heisler argumentiert: „Das Geld bleibt in der KIG und wird sehr wohl für Sanierungen verwendet, aber auch etwa für die Schuldentilgung.“